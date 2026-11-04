X!

Eesti jäähokikoondis alustab Rahvuste karikaturniiri

Eesti koondis
Eesti jäähokikoondis
Eesti jäähokikoondis Autor/allikas: IIHF
Eesti koondis

Eesti meeste jäähokikoondis alustab neljapäeval Tondiraba jäähallis Euroopa Rahvuste karikaturniiri.

Eesti jäähokikoondis on jõudnud ajaloo kõrgeimale tasemele ja kevadel mängitakse kodusel MM-il, ent oluline lihv vormile antakse juba 5.–7. novembril Tallinnas Tondiraba jäähallis toimuval IIHF-i Euroopa Rahvuste karikaturniiril.

Kolme päeva jooksul läheb Eesti vastamisi Hispaania, Rumeenia ning samuti kevadel Tallinnas toimuvale MM-turniirile sõitva Leedu koondisega.

Turniiri ajakava:

Neljapäev, 5. november

• 15.00 – Leedu vs. Rumeenia

• 18.30 – Eesti vs. Hispaania

Reede, 6. november

• 15.00 – Hispaania vs. Leedu

• 18.30 – Rumeenia vs. Eesti

Laupäev, 7. november

• 15.00 – Rumeenia vs. Hispaania

• 18.30 – Eesti vs. Leedu

Eesti koondis turniiriks:

VÄRAVAVAHID

Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Kyiv Capitals UKR
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST
Cristopher REMBETTI (1.08.2005) – JoKP U20 FIN 

KAITSJAD

Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Hendrik Paul LAOSMA (20.04.2000) – HC Panter EST
Paavel TAMMERT (27.01.2009) – Saipa U18 FIN
Daniel MÄTTIK (4.11.2005) – SaPKO FIN
Konrad KUDEVIITA (27.04.2004) – HC Panter EST
Saveli NOVIKOV (22.05.1999) – HC Panter EST
Georgi LAVRINENKO (8.12.2009) – HC Panter EST

RÜNDAJAD

Robert ROOBA (2.09.1993) – KooKoo FIN
David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Maksim BURKOV (2.06.2006) - HC Dukla Jihlava CZE
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – HC Panter EST
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – HC Panter EST
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – HC Tigers GBR
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST
Artjom MASLJONOV (26.09.2006) – HC Panter
Akim FROLKOV (17.06.2007) – HC Panter EST
Artemi ALEKSANDROV (28.08.2000) - Boro/ Vetlanda HC SWE
Arseni KOLTSOV (4.05.2008) - HC Vitkovice U20 CZE
Nikita FEDOROVITS (22.06.2002) – HC Panter EST
Erik NEVOLAINEN (3.08.2004) – HC Panter EST

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jäähokiuudised

16:21

Eesti jäähokikoondis alustab Rahvuste karikaturniiri

12:45

Winnipeg Jets tegi NHL-is pööraselt kiire tagasituleku

08:39

Kanada peaminister: Venemaal ja Valgevenel ei lubata juunioride MM-il osaleda

03.11

Skandinaavia koondised ei läheks MM-il Venemaa vastu jääle Uuendatud

03.11

NHL: Bruins sai karistusvisetel Vegasest jagu

03.11

Soome jäähokiliit juhib võitlust Venemaa eemalhoidmiseks MM-ilt

02.11

Roobast on saanud hokikoondise vanim mängija: Eesti hoki tulevik on helge

02.11

Turu ähvardab jäähoki juunioride MM-i korraldamisest loobuda

02.11

Võimsas hoos McDavid jätkab NHL-is rekordite ületamist

01.11

HC Panter sai teises kohtumises Vilniuselt revanši

01.11

Sidney Crosby vallutab uusi tippe

01.11

Panter kaotas kodujääl eduseisust

31.10

Läti hokiliit välistas agressorriikidega jää jagamist

30.10

Rauno Parras: CAS-i otsus ei tulnud üllatusena

30.10

Spordikohus lubas Venemaa hokikoondised maailmameistrivõistlustele

multimeedia

sport.err.ee värsked uudised

17:34

Kardisportlane Priit Sei teenis Itaalias esikoha

16:59

Flora noored lõid Chelseale Londonis kolm väravat ja pääsesid edasi

15:46

Laskesuusatamise maailmameistrivõistlustele viivad eribussid viiest linnast

15:04

Valdur Kahro saavutas veteranide motokrossi MM-il teise koha

14:29

Keila KK tugevdas koosseisu lätlasest tagamängijaga

13:48

Kristjan Tamm alustas üksikmängu kindla võiduga

13:17

West Ham panustab esiliiga spetsialistile

12:12

Vakk võitis Dakaris kaks mängu, kuid veerandfinaali ei pääsenud

11:36

EuroCupi rekordilise mängu otsustas lõpusekundite korv

10:52

Portsmouth jätkas dramaatilisel moel vägevat hoogu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo