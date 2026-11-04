Eesti jäähokikoondis alustab Rahvuste karikaturniiri
Eesti meeste jäähokikoondis alustab neljapäeval Tondiraba jäähallis Euroopa Rahvuste karikaturniiri.
Eesti jäähokikoondis on jõudnud ajaloo kõrgeimale tasemele ja kevadel mängitakse kodusel MM-il, ent oluline lihv vormile antakse juba 5.–7. novembril Tallinnas Tondiraba jäähallis toimuval IIHF-i Euroopa Rahvuste karikaturniiril.
Kolme päeva jooksul läheb Eesti vastamisi Hispaania, Rumeenia ning samuti kevadel Tallinnas toimuvale MM-turniirile sõitva Leedu koondisega.
Turniiri ajakava:
Neljapäev, 5. november
• 15.00 – Leedu vs. Rumeenia
• 18.30 – Eesti vs. Hispaania
Reede, 6. november
• 15.00 – Hispaania vs. Leedu
• 18.30 – Rumeenia vs. Eesti
Laupäev, 7. november
• 15.00 – Rumeenia vs. Hispaania
• 18.30 – Eesti vs. Leedu
Eesti koondis turniiriks:
VÄRAVAVAHID
Conrad MÖLDER (6.10.1999) – Kyiv Capitals UKR
Georg VLADIMIROV (23.02.2005) – HC Panter EST
Cristopher REMBETTI (1.08.2005) – JoKP U20 FIN
KAITSJAD
Niklas SILDRE (15.05.2005) – HC Panter EST
Roland LUHT (26.02.2006) – HC Panter EST
Hendrik Paul LAOSMA (20.04.2000) – HC Panter EST
Paavel TAMMERT (27.01.2009) – Saipa U18 FIN
Daniel MÄTTIK (4.11.2005) – SaPKO FIN
Konrad KUDEVIITA (27.04.2004) – HC Panter EST
Saveli NOVIKOV (22.05.1999) – HC Panter EST
Georgi LAVRINENKO (8.12.2009) – HC Panter EST
RÜNDAJAD
Robert ROOBA (2.09.1993) – KooKoo FIN
David TIMOFEJEV (4.07.2006) – Kalpa FIN
Maksim BURKOV (2.06.2006) - HC Dukla Jihlava CZE
Erik POTŠINOK (9.09.2004) – HC Panter EST
Maksim LOVKOV (09.07.2003) – HC Panter EST
Marek POTŠINOK (9.09.2004) – HC Panter EST
Morten Arantez JÜRGENS (17.04.2000) – HC Tigers GBR
Nikita PUZAKOV (14.03.2001) – HC Panter EST
Andre LINDE (26.01.1999) – HC Panter EST
Artjom MASLJONOV (26.09.2006) – HC Panter
Akim FROLKOV (17.06.2007) – HC Panter EST
Artemi ALEKSANDROV (28.08.2000) - Boro/ Vetlanda HC SWE
Arseni KOLTSOV (4.05.2008) - HC Vitkovice U20 CZE
Nikita FEDOROVITS (22.06.2002) – HC Panter EST
Erik NEVOLAINEN (3.08.2004) – HC Panter EST
Toimetaja: Anders Nõmm