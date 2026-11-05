Suri kunagine F1 maailmameister Alan Jones

Jones tõi Williamsile 1980. aastal esimese sõitjate maailmameistritiitli. Pärast seda on sama suutnud veel kuus pilooti. Tiitlihooajal võitis ta viis etappi ja jäi lõpetatud sõitudest vaid korra esikolmikust välja.

Sealjuures võitis Jones hooaja kaks viimast etappi ja edestas nii brasiillast Nelson Piquet'd (Brabham), kes viimased kaks etappi vastupidiselt katkestas. Kolmandaks tuli argentiinlane Carlos Reutemann.

Jones kihutas F1 sarjas aastatel 1975-1986. Kokku jäi tema arvele 116 etappi ja tosin võitu. Lisaks maailmameistritiitlile tuli ta 1979. ja 1981. aastal samuti Williamsiga kokkuvõttes kolmandaks.

"Teatame äärmise kurbusega meie armastatud Alani lahkumisest. Ta suri 5. novembril pärast lühikest haigust," seisis tema abikaasa Amanda Butler-Davise avalduses, mille edastas organisatsioon Austraalia mootorispordiliit. "Teda jäävad sügavalt igatsema ja soojalt meenutama nii tema lähedased kui ka paljud fännid, kelle toetuse eest ta oli alati tänulik."

Jones pani aluse Williamsi edukale perioodile vormel-1 sarjas. 2021. aastal lahkunud tiimijuht Frank Williamsi sõnul oli Jones just seda tüüpi sõitja, keda tol ajal vajati.

"Ta ei vajanud kunagi vaimset turgutamist, sest ta oli väga sihikindel ja jõulise iseloomuga," meenutas Frank Williams F1 ametliku kodulehekülje vahendusel. "Ta ei vajanud mingit "lapsehoidmist" ega kättpidi juhtimist – nii peabki olema. Ma ei peaks piloodilt küsima, kas ta on õnnelik või kas ta vajab aluspesu vahetamist."

Pärast vormel-1 karjääri lõppu sai Jonesist Austraalia televisioonis motospordi kommentaator ning tema asjatundlikkus ja otsekohene kõnepruuk meeldisid paljudele fännidele.