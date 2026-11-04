Winnipeg Jets tegi NHL-is pööraselt kiire tagasituleku

Eelmises üheksas mängus ainult kaotusi tunnistanud Jets jäi Canadiensi vastu kolmanda perioodi alguses 0:4 kaotusseisu. Külaliste tagasitulek algas kaks ja pool minutit enne normaalaja lõppu, kui skoori tegi Tyrel Bauer ning sellest pool minutit hiljem viskas teise värava Morgan Barron.

Seejärel viis mängu lisaajale Kyle Connor, kes viskas viimasel minutil 27 sekundiga kaks väravat. Jetsi võiduvärava eest kandis hoolt Dylan Samberg poolteist minutit enne lisaaja lõppu.

NHL-is ei ole neljaväravalisest kaotusseisust välja rabelemine üliharuldane, kuid Jets tegi seda rekordiliselt kiiresti. Senine tippmark seitse minutit ja neli sekundit kuulus Los Angeles Kingsile ning pärines 2007. aasta novembrist.

"Eelmises mängus kaotasime Carolina Hurricanesile 0:7 ja see oli ilmselt meie madalpunkt. See, kuidas me sellele täna reageerisime, säilitasime usu ja võitlesime edasi – kõik mängijad uskusid tagasitulekusse. Vajasime lihtsalt midagi, mis meid käima tõmbaks. Loodetavasti suudame seda hoogu edaspidi hoida," rääkis Connor mängu järel.

"Ma ei oska selgitada, kuidas suutsime võidu niimoodi käest lasta. Ma ei ole kunagi varem midagi sellist kogenud," nentis Canadiensi juhendaja Martin St. Louis. "Winnipeg oli meist üle. Neile tuleb au anda. Nad ei olnud võitmas, aga oli näha, et neil oli meeletu võidutahe. Nad ei andnud alla. Neid tuleb tunnustada selle eest, mida nad täna tegid," lisas ta.

Jets hoiab läänekonverentsis 13 punktiga 13. kohta, Canadiens on idas 21 punktiga kolmas.

Ülejäänud tulemused:

Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 4:5

Nashville Predators - Carolina Hurricanes 4:1

New Jersey Devils - Edmonton Oilers 4:3 (kv.)

Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 7:2

New York Rangers - St. Louis Blues 3:1

Philadelphia Flyers - Minnesota Wild 2:4

Pittsburgh Penguins - Vegas Golden Knights 2:3

Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 4:2

Toronto Maple Leafs - Utah Mammoth 2:3

Washington Capitals - Dallas Stars 5:6