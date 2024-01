Neuville liigub etapivõidu poole, Tänak heitleb punktide nimel

Autoralli MM-sarja hooaja avaetapil Monte Carlos on jäänud sõita vaid punktikatse ning belglane Thierry Neuville (Hyundai) liigub rallivõidu poole. Ott Tänak (Hyundai) on enne viimast katset pühapäevases arvestuses kolmas, Elfyn Evans (Toyota) on aga vaid 0,7 sekundit eespool. Punktikatse algab kell 13.15, sündmuste käigule saab kaasa elada ERR-i spordiportaali otseblogi vahendusel

Neuville ei ole pühapäeval enda suurepärast tempot piiranud, võites mõlemad hommikused kiiruskatsed. Uue punktisüsteemi järgi juhib ta pühapäevast arvestust 7,1 sekundiga.

Sebastien Ogier (Toyota) jäi päeva esimesel katsel Neuville'ist 4,7 sekundi kaugusele, kuid kaotas teisel katsel veelgi aega ja tunnistas, et kümnes rallivõit sel aastal ei sünni. "See oli pärast esimest katset läbi. Kõik okei, meil on hea nädalavahetus olnud. Aga [Neuville] on lennanud!" ütles prantslane. "Mul juba on üheksa (Monte Carlo rallivõitu - toim), seda ei saa keegi öelda."

Pühapäevases arvestuses on Neuville'ist 7,1 sekundi kaugusel Evans, kuid Tänak on temast omakorda vaid 0,7 sekundit maas. Ogier on neljandal kohal, kuid eestlasele on kaotust ainult 2,4 sekundit.

Monte Carlo ralli pühapäevane arvestus enne viimast katset, seitse kiiremat saavad punkte. Autor/allikas: EWRC-results.com/Kuvatõmmis

Suures üldarvestuses on Neuville võrdlemisi kindlal esikohal, edestades enne viimast katset Ogier'd 13,5 sekundiga. Rallit kuni laupäeva keskpäevani juhtinud Evans on langenud liidrist 42 sekundi kaugusele. Tänak on kindlalt neljas, Evansi ning viiendal kohal asetseva Adrien Fourmaux'ga (M-Sport) on mõlemaga vahe üle minuti.

Kuues on Andreas Mikkelsen (Hyundai; +5.29,0), seitsmes on Takamoto Katsuta (Toyota; +8.25,7), laupäeval katkestama pidanud Gregoire Munster (M-Sport) naasis pühapäeval rajale ja on päeva arvestuses kuuendal kohal, kuid jääb üldarvestuses loomulikult väga kaugele.

WRC2 autode seas on heitlus esikohale väga pingeline, sest pühapäevast võistluspäeva kolmandal kohal alustanud Yohan Rossel (Citroen) võitis mõlemad kiiruskatsed ja tõusis üldtabelis teiseks. Pepe Lopez (Škoda) juhib vaid 0,9 sekundiga, sellest aastast Bulgaaria lipu all sõitev venelane Nikolai Grjazin (Citroen) kaotab liidrile 6,5 sekundiga.

Laupäev:

Neuville läks laupäevale vastu liidrile 16,1-sekundilise kaotusega, kuid oli päeva esimesel kiiruskatsel Elfyn Evansist (Toyota) lausa 9,6 sekundit kiirem. Kümnendal kiiruskatsel esines Evansi autol tehnilisi probleeme ning kiirelt jätkanud Neuville läks temast üldarvestuses mööda. Ogier jättis kehva üheksanda katse seljataha ning jõudis liidrist 5,1 sekundi kaugusele.

Päeva teist poolt alustas suurepäraselt rekordilised üheksa korda Monte Carlo rallil võidutsenud Ogier, kes teenis ühtlasi oma karjääri 700. katsevõidu ning tõusis enne viimast katset üldliidriks.

Neuville näitas aga siis taas klassi, kui võitis enda kuuenda katse tänavusel rallil. Ta edestas Ogier'd 4,1 sekundiga, mis tähendas ka seda, et belglane kerkis päeva viimase katsega üldliidriks, edestades Ogier'd 3,3 sekundiga.

Sellest aastast kasutusele võetud punktisüsteemi järgi jagati laupäeval pärast viimast kiiruskatset paremusjärestuse järgi välja ka hooaja esimesed punktid. Laupäevase võistluspäeva esikohal lõpetanud Neuville teenis 18 punkti, Ogier sai 15 punkti, Elfyn Evans (Toyota) 13, Tänak kümme, Adrien Fourmaux (M-Sport) kaheksa, Andreas Mikkelsen (Hyundai) kuus ning Takamoto Katsuta (Toyota) neli punkti (vaata allpool - toim).

Siiski peavad sõitjad punktide lõplikuks väljateenimiseks pühapäevase võistluspäeva lõpetama. Pühapäeval jagatakse punkte seitsmele ekipaažile, kes järjestatakse ainult pühapäevaste aegade järgi. Tavapäraselt on võimalik viimasel kiiruskatsel kuni viis punkti teenida, mis tähendab, et pühapäeval on õhus maksimaalselt 12 punkti. Üldine rallivõit määratakse aga koguaja järgi.

Uus punktisüsteem tuleb eriti kasuks Gregoire Munsterile (M-Sport), kes pidi 12. kiiruskatsel katkestama, kuid loodab pühapäeval siiski punktidega lõpetada.

Reede

Neljapäev

Monte Carlo ralli ajakava:

Pühapäev

8.04 - SS15 La Breole / Selonnet 3 (18,31 km)

9.35 - SS16 Digne-les-Bains / Chaudon-Norante (19,01 km)

13.15 - SS17 La Bollene-Vesubie / Col de Turini (14,80 km)

Esialgsete punktide edetabel:

1. Thierry Neuville (Hyundai) - 18 punkti

2. Sebastien Ogier (Toyota) - 15

3. Elfyn Evans (Toyota) - 13

4. Ott Tänak (Hyundai) - 10

5. Adrien Fourmaux (M-Sport) - 8

6. Andreas Mikkelsen (Hyundai) - 6

7. Takamoto Katsuta (Toyota) - 4

8. Nikolai Grjazin (Citroen WRC2) - 3

9. Pepe Lopez (Škoda WRC2) - 2

10. Yohan Rossel (Citroen WRC2) - 1