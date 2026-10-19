Pevkur: me ei lähe MM-ile mitte osalema, vaid võitma

"Ajalugu on tehtud. Ajalugu on ka maailma mastaabis tehtud," ütles Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur ERR-ile. "Eesti on läbi aegade kõige väiksem rahvus, kes on kvalifitseerunud MM-ile. Eesti siseselt esimest korda ajaloos olümpia võistkonnaala MM-il, märk on maha pandud."

MM toimub järgmise aasta 10.-26. septembrini erinevates Poola linnades. Eesti saab oma võistluspaiga ja ka vastased tõenäoliselt teada novembri keskpaiku, kui toimub FIVB-i kongress.

"Natuke läheb veel aega, aga sõltumata sellest, kus mängime, mängupaigad on teada. Kõikidesse on Eestist ühendused olemas," rääkis Pevkur. "Ootame loosi ära ja kindlasti saab olema põnev, kes Eesti alagrupikaaslased on. Meil on põhjust olla vähemalt sama optimistlik kui EM-il. Me läheme sinna mitte osalema, vaid võite võtma. Miks mitte mõelda ka edasipääsust?"

Eesti alaliit arutab sel nädalal veel peatreener Alar Rikbergi küsimust. "Peame tegema otsuse, kuidas liigume peatreeneriga edasi ja milline on eelarve. Meie jaoks on järgmine aasta kindlasti läbi aegade üks olulisemaid. Euroliigas on võimalik kvalifitseeruda 28 aasta EM-ile ja MM sinna otsa," lisas Pevkur.

Hanno Pevkur Autor/allikas: ERR

Pevkuri sõnul on alaliidu juhatus otsustanud eraldada meeste koondist ootavad suurvõistlused ning peatreeneriga jätkamise või uue leidmise teemad. "Kui jätkame Alariga, on kõik lihtsam. Kui otsustame valida uue käekirja, siis on kaks valikut: kas teeme kellelegi sihtpakkumisele või läheme avatud otsingu teed. Need on need punktid, mida arutame. Lisaks eelarve, kuidas fänne kaasame ja kuidas koondis järgmine suvi toimetab. Kui suure meeskonnaga läheme, kus mängime ettevalmistavaid mänge. Erinevaid variante on laual päris palju," selgitas ta.

Esialgse info järgi pidi FIVB kuulutama 32 riiki välja reedel, kui närviline võrkpalliliidu presidendi nädalavahetus oli? "Esialgne info oli tõesti, et ütlevad reedel välja, aga võtsid ühe päeva lisaks. Kui eelmisel nädalal FIVB-ga suhtlesin, siis nende soov oli kõikidele riikidele korraga teada anda ja teha valmis visuaalid, mis juba sotsiaalmeedias levivad. Üks päev meid kurvemaks ei teinud, tänane rõõm on kindlasti oluliselt suurem! Eesti võrkpall on teinud ajalugu ja see on kõikidele spordisõpradele oluline!" vastas ta.

Eesti võrkpallikoondis tagas koha tiitlivõistlusele maailma edetabelikohaga. 15 koondist tagas koha MM-il maailma edetabeli alusel, samuti teenisid pileti kontinentide kolm paremat ehk samuti 15 meeskonda, lisaks korraldajana Poola ning valitseva maailmameistrina Itaalia. Üheks jokkeriks MM-ile jõudmisel oleks tehniliselt võinud kujuneda Venemaa koondis, kuid agressorriik teatas juba varasemalt, et ei osale järgmise aasta MM-il.

"FIVB on otsuse teinud ja kinnitanud, Venemaa alaliit on ka öelnud, et nemad ei mängi järgmise aasta MM-il. See oleks sõna otseses mõttes näkku sülitamine kogu võrkpalli kogukonnale, kui kinnitad ära 32 riiki ja siis ütled järsku, et teed seal mingi muutuse mingisugusest poliitilisest otsusest tulenevalt... Seda ei saa olla," sõnas endine kaitseminister.