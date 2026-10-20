Levadia jääb hooaja lõpus ilma ühest põhitegijast

24-aastane Joao Pedro on Premium liigas käinud väljakul 98 mängus, mille jooksul löönud 26 väravat ja andnud 17 resultatiivset söötu. Nii 2024. aastal Curro Torrese käe all Eesti meistriks tulles kui tänavu Vjatšeslav Zahovaiko juhendamisel on ta olnud üks Levadia põhitegijaid, kirjutab Soccernet.ee.

Eelmise aasta oktoobris tehtud põlveoperatsiooni järel oli Joao Pedro talvel lähedal Levadiast Aasiasse lahkumisele, kuid plaanid nurjusid viimasel hetkel. "Sain pakkumise ja läksin kohale. Mulle tehti seal uuringuid, sest neil tekkisid kahtlused, kuna olin operatsioonil käimise tõttu eelmise aasta viimased mängud vahele jätnud. Lõpuks teatas arst, et olukord on riskantne, kuna mul oli põlvega probleeme ja nad ei soovinud riskida," rääkis brasiillane portaalile.

Kui möödunud talvel jäi mees veel Levadiasse, siis tänavuse hooaja järel on tema lahkumine juba kindel - leping klubiga saab läbi ning brasiillasel on kindel plaan end mujal näidata. "Lahkun Levadiast, kuid ei tea veel, kuhu edasi lähen. Igatahes lahkun sellest klubist," avaldas ta.

"Loomulikult unistavad kõik mängijad suurtes liigades mängimisest. Saan juba 25-aastaseks, mis pole küll veel väga suur vanus, aga kuna mul on nüüd tütar, soovin mängida heades liigades, kuid pean mõtlema ka finantsilisele poolele, mis on samuti väga oluline."

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