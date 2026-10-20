O'Sullivan jäi Põhja-Iirimaal häbisse

Põhja-Iirimaal Belfastis toimuval snuukri reitinguturniiril pidid esmaspäeval üllatuskaotusega leppima nii seitsmekordne maailmameister Ronnie O'Sullivan kui maailma edetabeli kolmas mees Judd Trump.

50-aastane O'Sullivan, kes mängis Suurbritannias viimati kevadisel MM-il, jäi kvalifikatsioonist alustanud maailma edetabeli 110. mehe Ka Wai Cheungi vastu kaotusseisu, aga võitis siis kolm freimi järjest.

Sealjuures tegi seitsmekordne maailmameister ka 138-se seeria ning läks nelja freimivõiduni peetud mängu viiendat vaatust juhtima, ent jättis eksimusega ukse avatuks ning Hongkongi mängija kasutas võimaluse ära. Siis tegi Cheung 88-se seeria ja viigistas seisu, otsustavas freimis eksis O'Sullivan lihtsal sinisel ja pidi lõpuks kaotusega leppima.

27-aastane Cheung liitus snuukri profituuriga alles üle-eelmisel aastal, esmaspäevane võit oli tema karjääri esimeseks reitinguturniiridel. "See on minu karjääri parim hetk. Ausalt öeldes kartsin tema vastu mängimist veidi, aga mu treener ütles, et olenemata tulemusest saan parima võimaliku kogemuse," sõnas Cheung.

Maailma edetabeli kolmas mees Judd Trump sai 56. kohal oleva Martin O'Donnelli üle kirja 91-se ja 94-se seeria, aga pidi samuti vastu võtma 3:4 kaotuse. Kümnest Belfastis seni mänginud kõrgeima asetusega mehest on konkurentsist langenud juba üheksa, teiste seas näiteks ka Mark Selby, Neil Robertson ja Barry Hawkins.