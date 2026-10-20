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Kodusele sõudehooajale pani punkti kaheksapaatide juubeliregatt

Sõudmine
Viljandi sõudeklubi naiskond
Viljandi sõudeklubi naiskond Autor/allikas: Kristel Tohu-Kabanen
Sõudmine

Nädala lõpus peeti Tartus Emajõel 70. kaheksapaatide sügisregatt, millega lõppes kodune sõudehooaeg. Meeste konkurentsis teenis võidu klubide koondpaat, naiste seas olid taas parimad viljandlannad.

Mehed ja naised läbisid 5200, veteranid 3000 meetrit, kirjutab Eesti sõudeliit. Meeste võidukas oktett, kuhu kuulusid eri klubide esindajad, läbis distantsi ajaga 16.02. Esikoha teeninud koosseisus sõudsid Karl Kristofer Orgse, Endrik Hansen, Christopher Hein, Sten-Erik Anderson, Joosep Laos, Nikita Žoglo, Allar Raja ja Johann Poolak, roolis oli Berit Alttoa. Teine klubide esindus lõpetas 16 sekundit hiljem, ajaga 16.18. Kolmandaks tuli Pärnu sõudeklubi oktett tulemusega 16.30.

Naiste arvestuses viis võidu koju Viljandi sõudeklubi. Ajaga 18.37 lõpetanud naiskonda kuulusid Marta Kimmel, Emma Järv, Kadri Kukk, Hanna-Maria Pulin, Liisa Oras, Liisa Sindi, Doris Meinbek ja Krete Koovit, paati roolis Ats Rannu. Teiseks tulnud klubide koondpaatkond kaotas võitjatele 35 sekundiga, saades kirja 19.12.

Veteranide paremusjärjestuse selgitamisel arvestati paatkondade keskmisest vanusest lähtuvat vanusekoefitsienti. Meesveteranide seas kujunes esikohavõitlus tihedaks: Pärnu sõudeklubi korrigeeritud võiduaeg oli 8.45, SAK Tartu esimene koosseis kaotas neile kolme sekundiga. Kolmanda koha sai Pärnu sõudekeskus Kalev ajaga 9.13.

Pärnu võidukas paatkonnas sõudsid Kalver Tammik, Sten Vilmann, Silver Sonntak, Jüri Jaanson, Indrek Peterson, Toomas Karotamm, Timo Loorits ja Peeter Tammesson, roolija ülesandeid täitis Tea Miilberg.

Naisveteranide võit läks Läti klubile, kelle vanusekoefitsiendiga korrigeeritud tulemus oli 10.49. Võidukasse paatkonda kuulusid Kristīne Mužica, Emīlija Spundzāne, Baiba Freimane, Inta Stepanova, Laura Gaigala, Evita Jaunbauere, Ilze Puncule-Aginta ja Renāte Orbitāne, roolis Iveta Papārne. Teise koha teenis klubide koondpaat ajaga 10.59 ning kolmanda SAK Tartu tulemusega 11.14.

Õhtu jätkus Lodjakojas sõudehooaja lõpetamise ja pika ajalooga võistluse 70 aasta juubeli tähistamisega. Lisaks peeti meeles ka U-19 MM-il ja U-23 EM-il edu saavutanud sportlasi ja taustajõude.

Toimetaja: Anders Nõmm

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