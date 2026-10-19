Eesti jetisportlased võitsid Itaalias kolm MM-tiitlit

Maailmameistriteks krooniti Karl Joosep Steinberg, Annemarie Õiemets ja Mattias Siimann. Pro-klassi kaheetapilise MM-hooaja kokkuvõttes võitis Jasmiin Üpraus hõbemedali, jäädes maailmameistritiitlist vaid nelja punkti kaugusele.

Steinberg krooniti maailmameistriks SKI GP2 klassis, kui eestlane võitis kaks esimest võistlussõitu ja kindlustas kolmandas sõidus saavutatud teise kohaga üldvõidu. Steinberg kogus kolme sõiduga 72 punkti, edestades lähimat konkurenti kolme punktiga. "Etapp läks täpselt nii, nagu plaanisin. Esimese ja teise sõidu suutsin ilusti võita ning konkurentidega vahe sisse sõita. Kolmanda sõiduga tegin oma elu väga keeruliseks, kuna väljusin stardist kuuendana. Teadsin, et üldvõidu saavutamiseks pean tõusma vähemalt kolmandaks – sõidu lõpuks suutsin end aga välja sõita teisele kohale ja tulla maailmameistriks!" rääkis Steinberg.

"See tiitel ei kuulu ainult mulle, vaid kõigile neile, kes on minu ümber ja on aidanud mul siiani jõuda. Kindlasti tahan tänada Artiston Gruppi ning Mattias ja Ott Reinaast, kes andsid mulle masina, millega võistelda," lisas ta.

Runabout Ladies GP4 klassis võitis maailmameistritiitli Annemarie Õiemets, kes kogus kolme sõiduga 70 punkti. Eestlanna võitis kaks esimest sõitu ja kindlustas viimase sõidu kolmanda kohaga maailmameistritiitli. "Ma arvan, et ma ei saa veel päriselt arugi, millega hakkama olen saanud. See on ikkagi unistuse täitumine," sõnas ta.

"Kõik kolm sõitu olid põnevad ja pingelised algusest lõpuni. Kolmandaks sõiduks tõusis ka laine, mis mulle väga meeldis ja tegi viimase sõidu veelgi nauditavamaks. Kogu selle tulemuse taga on meeletult palju tööd, vaeva, eneseületusi ja ka raskeid hetki. See teekond ei ole olnud kaugeltki kerge ja ilmselt just seetõttu on see saavutus minu jaoks nii eriline," ütles Õiemets.

Siimann võidutses Runabout GP2 klassis ja võitis lisaks GP1 klassis pronksi. "Ajasõidus olin kiire ja jäin rahule, kuid enda väikese vea tõttu pidin neljandalt kohalt alustama. Võistlussõitudega jäin väga rahule. Viimases motos tekkis tehniline rike, mistõttu proovisin lihtsalt oma kohta säilitada, et esikoht alles jääks," rääkis ta.

"GP1 klassis oli eesmärk sõita esiviisikusse. Ajasõidus suutsin juba tugevat kiirust näidata, sõites esimeses kvalifikatsioonis kolmanda ja teises viienda aja. See tähendas, et alustasin viiendalt stardikohalt. Võistlussõitudes andsin endast parima ja suutsin lõpuks kolmanda koha välja sõita, millega jäin samuti rohkem kui rahule," lisas Siimann.

Karl Keskküla kindlustas Runabout GP2 klassis Eestile kaksikvõidu, kui ta võitis viimase võistlussõidu hoolimata tehnilistest probleemidest.

Mattias Siimann Autor/allikas: Arek Rejs

Jasmiin Üpraus saavutas Ski Ladies GP klassis MM-hooaja kokkuvõttes teise koha, kogudes kuue võistlussõiduga 126 punkti. Maailmameistriks kroonitud prantslanna Jessica Chavanne kogus 130 punkti ja kolmandaks tulnud norralanna Benedicte Drange 125 punkti. "Sellest hooajast on palju kaasa võtta ja järgmiseks aastaks õppida, kuid teine koht nii Itaalia GP-etapil kui ka maailmameistrivõistluste üldarvestuses on tulemus, mille üle olen kindlasti uhke," rääkis Üpraus.

Mattias Reinaas saavutas Eestia ajaloo parima tulemuse Ski GP1 MM-etapil, kui sõitis välja teise koha. Reinaas näitas kogu nädalavahetuse vältel stabiilset kiirust, lõpetades kõik kolm sõitu teisena ja kogudes kokku 62 punkti. Kuna Reinaas osales tänavusel kaheetapilisel MM-hooajal ainult viimasel etapil Itaalias, lõpetas ta maailmameistrivõistluste üldarvestuses üheksandal kohal. "Olbia võistlus oli minu jaoks väga edukas. Eelnevalt suuri ootusi polnud, seega olen teise kohaga väga rahul! Tehnika töötas ning sõidud õnnestusid ilma vigadeta," ütles ta.

Arti Mölter võitis Runabout GP4 klassis pronksmedali. "Võistlussõidud olid kõvad ja konkurents tihe. Esimeses motos harjusin masinaga, kuna olime teinud seadistuses muudatusi. Teine sõit läks juba paremini, kuid stardikiirusest jäi kogu nädalavahetuse vältel vajaka," rääkis ta.

Lisaks medalivõitjatele saavutasid Eesti sportlased veel mitu head tulemust. Runabout Ladies GP4 klassis lõpetas Kimily Lepp võistluse neljandal kohal, jäädes poodiumist vaid ühe punkti kaugusele. Samas klassis saavutas Ester Rosin kümnenda ja Katarina Sepp 15. koha. Runabout GP2 klassis lõpetas Henri Koppas 12. ja Patrick Moora 17. kohal.