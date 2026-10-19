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Ametlik: Eesti võrkpallikoondis mängib järgmisel aastal maailmameistrivõistlustel

Võrkpalli Eesti koondis
Eesti meeste võrkpallikoondis
Eesti meeste võrkpallikoondis Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Esmaspäeval avalikustas Rahvusvaheline Võrkpalliföderatsioon (FIVB) 2027. aasta meeste võrkpalli maailmameistrivõistlustele pääsenud riigid ja 32 meeskonna seas on esmakordselt ka Eesti rahvuskoondis.

Eesti tagas koha tiitlivõistlusele maailma edetabelikohaga. 15 koondist tagas koha MM-il maailma edetabeli alusel, samuti teenisid pileti kontinentide kolm paremat ehk samuti 15 meeskonda, lisaks korraldajana Poola ning valitseva maailmameistrina Itaalia. MM toimub järgmise aasta 10.-26. septembrini erinevates Poola linnades.

Võrkpallikoondis tegi MM-ile jõudmisega ka Eesti spordi ajalugu, sest see on esimene kord, mil Eesti võistkond olümpiamängude kavva kuuluval pallimänguaalal MM-finaalturniirile jõudnud on.

Koondise peatreener Alar Rikberg on sarnaselt mängijatele ja võrkpallifännidele kinnitust oodanud alates Euroopa meistrivõistluste finaalturniirist. "MM-i unistus sai kirja pandud 2023. aastal, kui kandideerisin koondise peatreeneriks ja eesmärk oligi seatud 2027. aastaks. Kõik need aastad iga geim ja iga mäng on tähtis olnud ja see on nüüd koondisele palgapäev. Oleme võidelnud ja pingutanud ning täitsime ühe suure eesmärgi," sõnas juhendaja.

"MM on eriline ja seda ei saagi teiste turniiridega võrrelda, oleme ju Eestis esimene olümpiaala suur pallimängukoondis, kes sellega hakkama on saanud. Edetabeliga tiitlitvõistlusele pääsemise süsteem on selline, mis vahetu emotsiooni võtab ehk vähemaks, sest sa ei pääse edasi ühe võidu järel, aga see ei pisenda saavutuse väärtust ja loomulikult on nii minul kui kõigil mängijatel ülimalt hea meel. Minu jaoks treenerina sai kõige suurem eesmärk täidetud," lisas Rikberg.

MM-ile pääsenud koondised:

Itaalia (tiitlikaitsja), Poola (korraldaja), USA, Kanada, Kuuba (Põhja-Ameerika meistrivõistlused), Jaapan, Iraan, Lõuna-Korea (Aasia meistrivõistlused), Prantsusmaa, Sloveenia, Soome (Euroopa meistrivõistlused), Tuneesia, Kamerun, Alžeeria (Aafrika meistrivõistlused), Brasiilia, Argentiina, Tšiili (Lõuna-Ameerika meistrivõistlused); maailma edetabeli alusel: Bulgaaria, Saksamaa, Ukraina, Belgia, Türgi, Serbia, Tšehhi, Kreeka, Rumeenia, Holland, Mehhiko, Puerto Rico, Taani, Egiptus, Eesti.

Toimetaja: Henrik Laever

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