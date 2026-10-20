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Tottenham teenis hooaja esimese võidu ja pääses tabeli põhjast

Jalgpall
Tottenham Hotspuri mängijad
Tottenham Hotspuri mängijad Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Inglismaa jalgpalli kõrgliiga ainsas esmaspäevases mängus alistas Tottenham Hotspur 3:1 kõrgliiga uustulnuka Coventry City.

Hooaega kolme viigi ja kolme kaotusega alustanud Tottenham veetis eelmisel nädalal neli päeva Marbellas soojalaagris ning nähtavasti oli sellest kasu, sest põlve ristatisideme rebendist taastunud James Maddison viis kodumeeskonna hea löögiga juba 14. minutil juhtima.

Dominic Solanke lõi võõrustajate teise värava, aga see tühistati Andy Robertsoni suluseisu tõttu; viis minutit pärast teise poolaja algust viigistas Jack Rudoni pärast Tottenhami kaitsja Jan Paul van Hecke eksimust.

Augustis Manchester Cityst laenulepingu alusel liitunud Omar Marmoush taastas siis 58. minutil tugeva löögiga Tottenhami eduseisu ning lõppskoori vormistas matši viiendal lisaminutil Ben Davies. Lisaks Maddisonile, kes alustas liigamängu algkoosseisus esimest korda pärast aprilli, tuli pingilt platsile ka Rootsi koondislane Dejan Kulusevski. Tema on raske põlvevigastuse tõttu pidanud väljakutelt eemal olema juba poolteist aastat.

Enne avavilet tabeli põhjas virelenud Tottenham tõusis kuue punkti peale ning tabelis 16. kohale, samuti kuus silma kogunud Coventry ette. Seitsme vooru järel on väljalangemistsoonis Fulham, Nottingham ja neli järjestikust kaotust saanud Sunderland.

Toimetaja: Anders Nõmm

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