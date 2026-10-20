Noor Eesti rattur lõpetas hooaja Prantsusmaal kohaga esikümnes

Võidu teenis maailmameistrivõistluste hõbemedalist Yana Decruyenaere (Foca-Dynaplus Pro Cycling U19 Team) ajaga 23 minutit ja 2,1 sekundit. See teeb keskmiseks kiiruseks 43,369 km/h, vahendab EJL.ee.

Teiseks tuli prantslanna Romane Prioul (UC Alencon Damigny; +0.52,92) ja kolmanda koha sai hollandlanna Karlijn Wijma (WV Schijndel; +1.00,55). Jaht jäi võitjale alla 1.23,45-ga. Seejuures neljandast kohast jäi eestlannat lahutama vaid kaheksa sekundit.

"Jäin oma sõiduga suhteliselt rahule, sest andsin endast hetkes kõik," ütles Jaht. "Tulemuse puhul jäid need paar sekundit ikka kripeldama, kuna 4.-9. koht olid kõik suhteliselt lähestikku. Ikka mõtlen, et selle kurvi oleksin võinud natuke paremini võtta ja seal oleksin võinud kerge sprindi teha. Aga on, mis on ja olen samuti kaheksanda kohaga rahul."

Meesjuunioride seas jättis võidu Prantsusmaale Simon Defrance (Soudal Quick-Step U19).