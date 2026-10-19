Esiliiga võitnud Welco peab võiduparaadi Emajõel

Esimest korda klubi ajaloos jalgpalli Premium liigasse tõusnud Tartu JK Welco korraldab laupäeval Emajõel võiduparaadi, kuhu on oodatud kõik klubi poolehoidjad.

Welco kindlustas ajaloolise kõrgliigapääsme kolm vooru enne Esiliiga hooaja lõppu, kui alistas võõrsil FC Tallinna 7:0. Suurt saavutust tähistatakse kahel päeval, kuid pidustuste kulminatsioon saabub laupäeval, mil meeskond võtab ette laevasõidu mööda Emajõge, vahendab Soccernet.ee.

Laupäeval kell 15 algavateks pidustusteks kutsutakse kõiki poolehoidjaid Tartu kesklinna Kaarsilla ja Väikese Kuuba piirkonda. Welco meeskond sõidab samal ajal koos võidukarikaga laeval mööda Emajõge.

"Meeskond on jõe peal ning mingil hetkel sõidame Kaarsilla alt läbi. Fännidel on seal soov pürotehnikaga tähistada. Seejärel randume ja liitume nendega," ütles klubi tegevjuht Edgar Leht portaalile.

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