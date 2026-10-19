Viru Sputnik sai kodupublikult hoogu juurde: vedasime lõpuni välja

Jäähoki kontinentaalkarikasarja turniiril kahe suure kaotuse kõrvale ka suure võidu teeninud Kohtla-Järve Viru Sputnik soovib rahvusvaheliselt turniirilt saadud kogemust ära kasutada kodustel meistrivõistlustel. Alaliidu huvi oleks, et võistkond osaleks taseme tõstmiseks ka Balti liigas.

Kohtla-Järvel toimunud kontinentaalkarikasarja esimese ringi turniiri kahes esimeses voorus oli Viru Sputnik pidanud vastaste paremust tunnistama. 2:9 jäädi alla nii Budapesti jäähokiakadeemiale kui ka turniiri võitnud Brasovi Coronale. Viimases voorus suudeti alistada KHL Zagreb 8:0, kuigi veel viimase kolmandiku eel oli seis vaid 3:0.

"Motiveerivaks elemendiks oli meil publik, kõik need inimesed, kes meid oma karjete ja viledega, heas mõttes viledega, edasi liikuma kannustasid," ütles Sputniku abikapten Pavel Prokopenko.

Prokopenko nentis, et mängu rütmi lõhkusid rohked karistusminutid, mida mõlemal kogunes 16. "Ülekaalus saime me ilusti hakkama, skoorisime päris palju väravaid, mis andis meile ikkagi pagasi. Kohati olid need karistused arusaamatud, aga me ei saa kuidagi hinnata kohtunike tööd. Küll aga pidasime ilusti vastu ja puhtalt oma karakteri pinnalt vedasime selle mängu lõpuni välja," rääkis abikapten.

Eesti klubihoki jaoks oli oluline, et tänu võidule saadi riigile reitingupunkte. Alaliidu huvi on, et lisaks Tallinna HC Pantrile osaleks Balti liigas tulevikus rohkem Eesti klubisid. Sel juhul saaks Eesti meistrivõistluste ja Balti liiga süsteemid ühendada. Viimastel hooaegadel pole Tallinna HC Panter Eesti meistrivõistlustel kaasa löönud ja seetõttu pole saanud kontinentaalkarikavõistlustele pääsu eest konkureerida.

"Kui selliseid igapäevaseid mänge mängiks Kohtla-Järve Balti liiga tasemel, siis oleks ikkagi see võistlus olnud siin täiesti teine. Ma ei saa öelda, et me oleksime neid võitnud, aga kindlasti oleks olnud võimalus nii Rumeenia kui Ungari klubiga võrdväärselt mängida või ka võita," rääkis Eesti jäähokiliidu president Rauno Parras.

Viru Sputniku soov Balti liigas osaleda on seni jäänud raha taha. "Kindlasti tahaks proovida, aga see kõik ikkagi päädib sellega, et kui klubi juhatus vaatab pangakontole otsa, siis eame ikkagi lähtuma sellest, mis on hetke reaalsus. Hetkel meil seda võimalust ei ole," ütles Prokopenko.

Eesti meistrivõistlustel saab tiitlikaitsjat Viru Sputnikut näha mängimas juba sel laupäeval, kui linnameeskondade vastasseisus kohtutakse Everestiga.