Lips aitas koduklubi Poola kõrgliigas võidule

Võõrsil mänginud Ostrow Wielkopolski võitis Slupski Czarni vastu avaveerandi 25:20 ning juhtis ka terve teise veerandi, minnes poolajapausile 12-punktilise eduga. Külalised hoidsid ohjadest ka teisel poolajal ning Lips tabas kaks ja pool minutit enne lõpusireeni kolmese, mis viis Ostrow Wielkopolski seitsmega juhtima, aga võõrustaja ei andnud alla.

Slupski meeskond tegi kiire 7:0 spurdi ja jõudis 49 sekundit enne mängu lõppu isegi viigini, kuid Ostrow Wielkopolski mängis otsustavatel hetkedel kindlamalt ja teenis ikkagi 87:84 (25:20, 24:17, 19:24, 19:23) võidu.

Lips veetis väljakul pea 32 minutit ning tema arvele jäi võidumängus 13 punkti (kahesed 3/6, kolmesed 1/5, vabavisked 4/4), kaheksa lauapalli, neli resultatiivset söötu ja kaks vaheltlõiget.

Võitjate resultatiivseim oli 19 punkti ja seitse korvisöötu kogunud ameeriklane Jaylin Hunter, üleplatsimees oli Slupski ameeriklasest tagamees Mason Madsen, kes lõpetas 20 punktiga.