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Atlanta sai Reese'i vedamisel 11. katsel finaalseeria esimese võidu

Korvpall
Angel Reese ja Atlanta Dream
Angel Reese ja Atlanta Dream Autor/allikas: SCANPIX/AP
Korvpall

Naiste korvpalli profiliiga WNBA finaalseeria teises kohtumises alistas Atlanta Dream 79:65 Golden State Valkyriesi ning viigistas nelja võiduni peetavas seerias seisu üks-ühele.

Sarnaselt avamängule näitasid naiskonnad, miks nad lõpetasid põhihooaja kaitsenäitajate poolest esimesel ja teisel kohal: mõlemad tabasid väljakult viskeid 34-protsendiliselt, võõrustaja Golden State käis vabaviskejoonel 19 ning Atlanta lausa 35 korda.

Finaalseeria teise mängu kangelannaks kerkis selleks hooajaks Atlantaga liitunud Angel Reese, kes kogus 30 punkti ja 16 lauapalli. Enne teda on WNBA finaalseerias selliste numbriteni jõudnud vaid Jonquel Jones 2019. ja Breanna Stewart 2020. aastal.

"Vedasin oma võistkonda eelmises mängus alt, kui ei suutnud teisel poolajal eriti panustada," rääkis avakohtumises 14 punkti visanud Reese esmaspäeval. "Olin näljane. Lasime laupäevase mängu käest. Olime vihased: tundsime pettumust ja häbi. Kõndisin väljakult ära ja ei tundnud ennast ära ning pidin endast kõik andma, et pärast seda mängu kõndida platsilt ära õige tundega," lisas valitsev liiga parim kaitsemängija.

Atlanta viskas võõrustajate pallikaotustest 24 punkti ning kindlustas võidu kolmandal veerandajal, kui tabas kõik 12 vabaviset. Avamängus 26 punkti visanud Dreami täht Gabby Williams jäi esmaspäeval 14 punkti peale (visked 3/15).

Atlanta mängib WNBA finaalis neljandat korda, aga teenis esmaspäeval klubi ajaloo esimese võidu. 2010. aastal kaotati Seattle'ile null-kolm, aasta hiljem jäädi kolmes mängus alla Minnesotale ja sama kordus ka 2013. aastal.

Toimetaja: Anders Nõmm

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