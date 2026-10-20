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Säälik sooritas Helsingis pea 4000 inimese ees kõrgetasemelise triki

Ekstreemsport
Roomet Säälik
Roomet Säälik Autor/allikas: Jonas Öhman
Ekstreemsport

Nädalavahetusel toimunud Stuntshow Hellsinki meelitas Helsingi jäähalli ligi 3700 ekstreemspordi- ja tehnikahuvilist, kelle hulgas oli ka arvukalt Eestist kohale sõitnud fänne. Adrenaliinirohkest vaatemängust võttis osa tugev Eesti trikiratturite esindus, säravaima tähise püstitas Roomet Säälik oma maailmatasemel trikiga.

Stuntshow Hellsinki tõi Soome publikuni rahvusvahelisel tasemel sõu, kus esinesid mootorrataste, mootorsaanide, tõukerataste ja BMX-rataste tippsõitjad. Lisaks võimsatele hüpetele pakkusid elamust pürotehnika ja efektne tulesõu.

Etenduse peakorraldaja Sebastian Westbergi sõnul ületas esmakordselt toimunud ürituse edu kõik ootused ning kinnitas, et kvaliteetse ekstreemspordi meelelahutuse järele on regioonis suur nõudlus.

Õhtu kulminatsiooniks oli mitmekordse Eesti meistri Roomet Sääliku sooritus. Säälik tegi sellises suuruses hüppel maailmas esmakordselt triki topelt salto 360 (kaks saltot ja üks horisontaalne ring ümber oma telje).

Lisaks talle osalesid Helsingis eestlastest Kristen Põder, Kaspar Peek, Leander Ventsel ja Senka Baskov.

Toimetaja: Anders Nõmm

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