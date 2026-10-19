Ronaldo peab kuu aega koondise juurest eemal olema

Ronaldo lahkus eelmise koondiseakna poole pealt meeskonna juurest, kui ei saanud Rahvuste liigas Norra vastu platsile. Pärast mängu tegi ta ühismeedias pika postituse, milles väitis, et peatreener Jorge Jesus oli talle mänguaega lubanud, aga "reetis" siis 41-aastast ründajat. Samas postituses võttis ta vastutuse ja tõdes, et väärib lahkumise eest karistust.

Portugali alaliit määras Ronaldole nädal tagasi ajutise keelu ning määras nüüd tähtründajale lõplikuks karistuseks 30 päeva pikkuse keelu. Lisaks pidi koondise eest 146 väravat löönud mängumees maksma 255 euro suuruse trahvi.

Samas ei selgitanud alaliit, milliseid tegevusi ja mänge keeld hõlmab ja kas Ronaldo nädalapikkune ajutine keeld läheb 30 päevast maha. Portugalil seisavad järgmisel kuul Rahvuste liigas ees kohtumised Taani ja Walesiga.

Portugali jalgpalliliidu president Pedro Proenca ütles, et kõik alaliidus tahaksid Ronaldo jätkamist. Ründaja on seda ka ise väljendanud.