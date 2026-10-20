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Grünmann ja Küttis aitasid oma naiskonna Balti liigas esimese võiduni

Korvpall
Laura Liisa Grünmann
Laura Liisa Grünmann Autor/allikas: Läti Korvpalliliit
Korvpall

Erinevate Euroopa riikide kõrg- või esiliigades mängivad Eesti naiskorvpallurid jätkasid oma hooaega kodustes sarjades ning mängudega alustati ka naiste Eurocupi sarjas. Balti liigas aitasid Laura Liisa Grünmann ja Emma Mia Küttis oma naiskondadel teenida tabelisse avavõidud, Suurbritannias jätkasid Maaja Bratka ja Manchester Basketball kindla käega ning Hispaania esiliigas olid mõlemad Eesti koondise tagamängijad võidukad.

Kadri-Ann Lass ja Ostrava SBŠ (0-1) alustasid EuroCup'i hooaega kindla 49:77 võõrsilkaotusega hispaanlaste Girona (1-0) naiskonnale, vahendab Basket.ee. Algviisikus platsile pääsenud eestlannal jäid 26,5 mänguminutiga punktid viskamata (kahesed 0/2, kolmesed 0/6, vabavisked 0/2). Küll kogus ta 2 lauapalli, 4 resultatiivset söötu ja ühe isikliku vea.

Anna Gret Asi koduklubi Castors Braine alustas naiste EuroCup'i hooaega võidukalt, kui kodusaalis mängiti tulemusega 78:75 üle itaallaste San Giovanni (0-1). Eesti koondise tagamängija on endiselt taastumas jalavigastusest.

Laura Liisa Grünmann ja Läti klubi Riia TTT alustavad EuroCup'i hooaega sel nädalal, kui külla sõidetakse Rumeenia klubile Cluj-Napoca.

Belgia kõrgliigas jätkasAsi koduklubi Castors Braine (4-0) samuti võidukalt, kui võõrsil saadi napilt 94:92 jagu seni samuti vaid võite tunnistanud Kortrijki (3-1) naiskonnast. Eestlanna pole tänavusel hooajal jalavigastuse tõttu veel väljakul käinud ning tema naasmiseni läheb veel aega. 

Kadri-Ann Lass ja tema koduklubi Ostrava SBŠ (4-1) teenisid Tšehhi kõrgliigas tabelisse juurde võidu, kui võõrsil mängiti veenvalt 87:60 üle seni võiduta jätkav Slovanka (0-5) naiskond. Eestlanna teenis mänguaega 23 minutit ning kogus selle ajaga 8 punkti (kahesed 4/8, kolmesed 0/2), 5 lauapalli, 4 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ja 4 isiklikku viga.

Esmakordselt karjääri jooksul Tšehhi kõrgliigas mängiv Lass on senise viie kohtumisega kogunud keskmiselt 24 minutit, 9,2 punkti, 6,8 lauapalli, 2,4 resultatiivset söötu, 0,6 viskeblokeeringut ja 1,6 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 50%, kolmestel 36,8% ja vabavisetel 25%.

Laura Liisa Grünmann ja tema koduklubi Riia TTT (1-2) teenisid naiste Balti liigas tabelisse esimese võidu, kui lausa 50 punktiga ehk 102:52 mängiti üle Rokiškise (2-3) naiskond. Eestlanna teenis mänguaega 20 minutit ning kogus 11 punkti (kahesed 3/5, kolmesed 1/4, vabavisked 2/4), 3 lauapalli, 4 resultatiivset söötu, ühe pallikaotuse ning ühe isikliku vea.

Grünmann on naiste Balti liigas senise kolme mänguga kirja saanud keskmiselt 18,5 minutit, 7 punkti, 1,3 lauapalli, 1,7 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike ja 0,7 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 55,6%, kolmestel 25% ja vabavisetel 62,5%.

Emma Mia Küttis ja Klaipeda LCC (1-3) said lõppenud nädalal tabelisse nii võidu kui kaotuse. Esmalt alistati võõrsil Alytuse (1-3) naiskond numbritega 82:59. Eestlanna viibis väljakul 16 minutit ning kogus selle ajaga oma tiimis paremuselt kolmandana 11 punkti (kahesed 1/2, kolmesed 2/2, vabavisked 3/5), 3 resultatiivset söötu, 3 vaheltlõiget, 5 pallikaotust ja 4 isiklikku viga.

Nädala teises matšis pidi Klaipeda LCC kodusaalis tunnistama Kaunase Aistes-LSMU (3-2) paremust numbritega 75:61. Küttis 18 mänguminutiga punktiarvet ei avanud (kolmesed 0/4), kuid kogus ühe lauapalli, 4 resultatiivset söötu, ühe vaheltlõike, 4 pallikaotust ning 3 isiklikku viga.

Küttis on naiste Balti liigas senise nelja mänguga kirja saanud keskmiselt 18,5 minutit, 6,5 punkti, 0,8 lauapalli, 3,5 resultatiivset söötu, 1,3 vaheltlõiget ja 3,8 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 25%, kolmestel 35,7% ja vabavisetel 69,2%.

Eesti korvpallikoondise keskmängija Maaja Bratka koduklubi Manchester Basketball (3-0) jätkas Suurbritannia kõrgliigas võidukalt, kui kodusaalis alistati tulemusega 90:62 Leicester Riders (0-3). Manchesteri kapteniks nimetatud eestlanna arvele kanti algviisiklasena 22 minutit, 11 punkti (kahesed 5/9, kolmesed 0/3, vabavisked 1/1), 7 lauapalli, 2 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, üks pallikaotus ja üks isiklik viga.

Teist hooaega Manchesteri naiskonnas palliv Bratka on Suurbritannia kõrgliigas tänavusel hooajal senise kolme kohtumisega kirja saanud keskmiselt 22 minutit, 15,7 punkti, 6 lauapalli, ühe resultatiivse söödu, 1,3 vaheltlõiget ja 1,3 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 58,3%, kolmestel 33,3% ja vabavisetel 100%.

Manchester Basketball (3-0) on veel üks kolmest kaotuseta jätkavast naiskonnast ning järgmisena sõidetakse külla Essex Rebelsile (1-3).

Johanna Eliise Teder ja Badalona Joventut (3-0) jätkasid Hispaania tugevuselt teises liigas hooaja algust võidukalt, kui kodusaalis mängiti 84:69 üle Coruna (2-1) naiskond. Eestlanna teenis pingilt sekkudes mänguaega 15 minutit, kuid punktiarvet avada ei suutnud (kolmesed 0/2). Protokolli kogunes talle üks lauapall, 2 resultatiivset söötu, 3 pallikaotust ja üks isiklik viga.

Mullu Itaalia esiliigas mänginud Teder on tänavusel hooajal Hispaanias senise kolme mänguga kirja saanud keskmiselt 19 minutit, 3,3 punkti, 2 lauapalli, 2,7 resultatiivset söötu, 1,7 vaheltlõiget ja 3,7 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 66,7%, kolmestel 20% ja vabavisetele pole ta veel pääsenud.

Sofia Kosareva ja Zamora (2-1) teenisid tabelisse teise võidu, kui võõrsil alistati tulemusega 68:64 Melilla (2-1) naiskond. Eesti koondise tagamängija kuulus algviisikusse ning kogus 26 minutiga 9 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 1/3, vabavisked 2/2), ühe lauapalli, 2 pallikaotust ja 5 isiklikku viga.

Mullu Portugalis mänginud Kosareva on tänavusel hooajal Hispaania esiliigas senise kolme kohtumisega kirja saanud keskmiselt 30 minutit, 8 punkti, 1,3 lauapalli, 2 resultatiivset söötu ja 1,7 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 31,3%, kolmestel 44,4% ning vabavisetel 100%.

Marie Anette Sepp ja Vicenza (0-2) pidid Itaalia tugevuselt teises liigas ka hooaja teises mängus vastu võtma kaotuse, kui kodusaalis jäädi tulemusega 62:77 alla Bolzanole (2-1). Eestlanna alustas algviisikus ning kogus 31 minutiga 4 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/2, vabavisked 2/2), ühe lauapalli, 5 resultatiivset söötu, 2 vaheltlõiget, ühe pallikaotuse ning ühe isikliku vea.

Mullu USA-s ülikoolikorvpalli mänginud Sepp on tänavusel hooajal Itaalia esiliigas senise kahe kohtumisega kirja saanud keskmiselt 27,5 minutit, 2,5 punkti, 1,5 lauapalli, 4,5 resultatiivset söötu, 1,5 vaheltlõiget ja 0,5 pallikaotust. Tema visketabavused on olnud kahestel 17%, kolmestel 0% ning vabavisetel 50%.

Toimetaja: Anders Nõmm

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