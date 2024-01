Calgary OM-hõbe Otepääl: Skandinaavia karikas on Norras suur asi

Tugevatasemelise etapi viimasel päeval olid kavas kümne kilomeetri eraldistardist vabatehnikasõidud. Eesti koondise kõige parema koha sõitis välja Keidy Kaasiku. Kui kaksikõde Kaidy oli laupäeval klassikatehnikas üheksas, siis Keidy saavutas pühapäeval uisustiilis 14. koha. Kaotust võitjale, norralannale Silje Theodorsenile oli 55 sekundit.

Vahetult Kaasiku selja taha jäi aga Calgary olümpiahõbeda Pal Gunnar Mikkelsplassi tütar Marte. Vana Mikkelsplass käis Otepääl rohkem kui 20 aastat kestnud pausi järel.

"Norra murdmaasuusatamises on olemas A-koondis. Sellele järgneb teine koosseis nooremate suusatajatega. Seejärel tulevad viie Norra piirkonna võistkonnad. Minu tütar kuulub ühesse neist," selgitas Mikkelsplass ERR-ile.

"Kui tuled Skandinaavia karika võitjaks, siis saad võistelda kõigil järgmise hooaja jõulude eelsetel MK-etappidel. Seega, Skandinaavia karika võitmine on Norras

väga suur asi. Sest igal aastal käib suur võitlus, et pääseda võistlema hooaja esimesele MK-etapile Rukal," lisas Calgary olümpiavõitja.

Eriti tugev oli Skandinaavia karikaetapi tase just meeste hulgas. Vabatehnikadistantsil piirdus neljakordne maailmameister Emil Iversen pühapäeval kuuenda kohaga, kahekordne MM-i kuldmedalist Finn Haagen Krogh oli 14. Kümne kilomeetri sõidu võitis juunioride maailmameister, praeguseks 23-aastane Iver Tildheim Andersen, kelle kontol on ka üks etapivõit MK-sarjast.

Edukaim eestlane oli 41. kohaga lõpetanud Kaarel Kasper Kõrge. Võitjale kaotas ta ühe minuti ja 36 sekundiga.

"Kolme päeva jooksul on meil stardis üle 30 sportlase Eestist. Ma ütleks, et see on päris arvestatav number. Eriti arvestades seda, et meil on samal nädalavahetusel toimuv noortesari Alutagusel," rääkis suusaliidu tegevjuht Kristjan Koll.

Skandinaavia karikaetappe on hooaja jooksul kolm ja korraldamisvõimalus saadakse rotatsiooni korras. Järgmisel hooajal Eesti etappi ei võõrusta.