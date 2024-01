Kanepi kaotas WTA edetabelis kohti, Lajal ja Glinka tõusid

WTA edetabelis langes Eesti esireket Kaia Kanepi 14 kohta ja on sellel nädalal 175. kohal. Elena Malõgina kaotas ühe positsiooni ja on 348., Maileen Nuudi kerkis ühe positsiooni võrra 476. kohale.

Maailma esireketina jätkab poolatar Iga Swiatek, kes edestab Arina Sabalenkat ja taas kolmandale kohale kerkinud Jelena Rõbakina, kes kerkis mööda Coco Gauffist. Ülejäänud esikümnes muutusi ei olnud: viies on Jessica Pegula, kellele järgnevad Ons Jabeur, Marketa Vondroušova, Maria Sakkari, Karolina Muchova ning Barbora Krejcikova.

ATP tabelis tõusis Mark Lajal kaks kohta ja asub nüüd 204. positsioonil, kolme pügala võrra tõusnud Daniil Glinka uueks edetabelikohaks on 495. Kristjan Tamm langes 17 kohta ja on nüüd 827, punkte on veel teeninud Oliver Ojakäär, Siim Troost ja Kenneth Raisma.

Esiviisikus muudatusi ei toimunud, Novak Djokovicile järgnevad Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner ja Andrei Rubljov. Stefanos Tsitsipasest tõusis mööda kuuendaks United Cupil suurepäraseid esitusi näidanud ja Saksamaa võiduni aidanud Alexander Zverev.