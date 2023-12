100 spordihetke | Tennisist Kaia Kanepi

Eelmise aastatuhande lõpul hakkasid Eestis levima jutud andekast Haapsalu tennisetüdrukust, kel on eeldusi läbi murda selle tiheda konkurentsiga ala maailma tippu.

2001. aastal võitis Kaia Kanepi Prantsusmaa lahtiste meistrivõistluste noorteturniiri. Tema pika karjääri sisse mahub veerandfinaali jõudmine kõigil neljal suure slämmi turniiril. Sealjuures on Kanepi esimese ja viimase suure slämmi tenniseturniiri veerandfinaalkoha vahe tosin aastat.

Kui Kanepi mängib Eesti pinnal, on see reeglina spordisündmus, mis toob rahva tribüünile. Kanepile kaasa elades oleme ka meie kõrvalt jälgijatena jäägitult suures mängus, sest maailma tipptennise särale on raske võrdväärset leida.

Kanepi parim edetabelikoht maailmas on 15., aga tugeva serviga visa võitlejat pelgavad väljakul tõepoolest kõik maailma tennisetipud. Samal ajal on ta tagasihoidlik Eesti sportlane, kes pühendunult ajab maailmatasemel asja, mida ta oskab.