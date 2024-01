Rootslannad said Tour de Skil kaksikvõidu

Ühisstardiga sõidus lõpetas korraga suurem grupp suusatajaid, esimese nelja sekundi sees finišeeris kuus ja esimese kümne sekundi jooksul 11 suusatajat.

24-aastane Svahn sai oma karjääri 12. MK-etapivõidu, aga alles kolmanda distantsil. Seejuures ka kaks eelmist sündisid ühisstardist klassikatehnikasõitudes - 2021. aasta jaanuaris Val Müstairis ja Falunis.

Kaheksa parema sekka mahtusid Val di Fiemmes veel rootslanna Jonna Sundling (+2,4), austerlanna Teresa Stadlober (+3,0), prantslanna Delphine Claudel (+3,8), sakslanna Victoria Carl (+5,2) ja ameeriklanna Jessie Diggins (+5,7).

Tour de Ski kokkuvõttes säilitas liidrisärgi Diggins, kes edestab konkurente enam kui 40 sekundiga. Teist kohta hoiab Sundling (+0.43), kolmas on Karlsson (+0.44), neljas soomlanna Kerttu Niskanen (+0.49) ja viiendaks tõusis Svahn (+0.58).

Seejuures jäi Diggins laupäevase etapi järel mitmeks minutiks valudes lumele lebama. Mõni päev varem oli ta Davosis soojendusel kukkunud ja see andis võistlusolukorras tunda.

"Ma lõin end mõni päev tagasi kõvasti ära ja ma olin veidi valudes, aga otsustasin minna ja vaadata, mis juhtub," kommenteeris ameeriklanna Viaplayle. "Nüüd ma taastun."

Intervjuus Norra väljaandele Nettavisen lisas Diggins, et kavatseb sellest hoolimata ka pühapäeval startida. "See on lihtsalt valu. Me surume end sellest läbi ja võtame ühe võistluse korraga. Ma olen võimeline tuuri lõpuni sõitma."

Enne laupäevast MK-etappi kokkuvõttes kuuendat kohta hoidnud norralanna Astrid Öyre Slind loobus haiguse tõttu edasi võistlemast.

Naisi ootab Tour de Skil nüüd veel vaid üks 10 km ühisstardist vabatehnikaetapp, mis kulmineerub Val di Fiemme kuulsal slaalominõlval.