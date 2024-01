Ebba Andersson jätab suusatuuri pooleli

Eduka hooaja alguse järel peeti Anderssoni suusatuuri peamiseks favoriidiks, aga jõulude aegu nakatus ta koroonaviirusega, mis röövis parasjagu jõudu.

26-aastane rootslanna jõudis Tour de Skiks siiski starti, aga ei pääsenud esimesel kolmel etapil Toblachis kordagi kümne parema hulka.

Enne suusatuuri jätkumist kolmapäeval Davosis kaotab ta üldliider Jessie Digginsile (USA) enam kui kahe minutiga ja hoiab kokkuvõttes alles 14. kohta.

"Ma pole siin selleks, et keskpärasel tasemel võistelda," põhjendas Andersson teisipäeval ajakirjanikele. "See [Tour de Ski] pole olnud seni katastroof, aga ma kardan pisut võimalikke tagajärgi. Mida on vaja selleks, et pärast tuuri taastuda."

Andersson langetas otsuse pärast teisipäeva hommikul läbitud treeningut. "Sain rajal kinnituse, et eilne võistlus annab rohkem tunda, kui andis võistlus tunda pärast laupäeva."

Andersson on kahel korral lõpetanud Tour de Ski kolme parema hulgas, aga üldvõitu rootslannal veel ei ole.

Tänavusel tuuril jääb sõita veel neli etappi: kolmapäeval-neljapäeval Davosis vabatehnikasprint ja 20 km jälitussõit klassikatehnikas ning Val di Fiemmes 15 km ühisstardist klassikatehnikasõit ja 10 km lõputõusuga vabatehnikasõit.