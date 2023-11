Eduka MK-etapi järel tabas Rootsi suusakoondist koroonaviiruse laine

Rootsi murdmaasuusatamise koondist on tabanud kahe koduse MK-etapi eel suur tagasilöök, sest praeguseks on koguni neli suusatajat andnud positiivse koroonaproovi.

Sel nädalal jõuab MK-sari Gällivaresse, kus on kavas meeste ja naiste 10 km vabatehnikasõidud ning meeste ja naiste teatevõistlused. Nädal hiljem jõuab suusakaravan Östersundi, kus sõidetakse klassikasprindi kõrval veel kord 10 km vabatehnikasõitu.

Selles valguses on haiguslaine Rootsi koondise rivistuses iseäranis halb uudis ja juba praegu on selge, et kindlasti ei saa vähemalt Gällivares kaasa teha William Poromaa ega Jonna Sundling, kel esinevad ka viiruse sümptomid. Seejuures algas Sundlingi MK-sari teise kohaga Ruka MK-etapi klassikasprindis.

Samuti on andnud positiivse proovi Frida Karlsson ja Linn Svahn, kuid neil pole sümptomeid. Küll peavad nad startimiseks andma eelnevalt negatiivse proovi.

"Olukord on mõistagi kahetsusväärne ja kasutame hetkel meetmeid, et levikut pidurdada, kuna mitmed asjaosalised on juba Gällivares," teatas koondise arst Rickard Noberius pressiteate vahendusel. Näiteks iga sportlane einestab üksi oma toas.

Rootsi koondise jaoks algas hooaeg Rukas suurepäraselt just naiste seas, kus klassikasprindis teenisid Emma Ribom ja Sundling kaksikvõidu, 10 km klassikatehnikasõidu võitis Ebba Andersson ja Karlsson tuli kolmandaks ning 20 km ühisstardist vabatehnikasõidus teenis oma esimese etapivõidu Moa Ilar.

Kolme võistluse järel hoiab MK-sarja üldliidri kollast vesti Karlsson, kusjuures kaheksa parema hulka kuulub lausa kuus Rootsi suusatajat. Meeste seas kedagi esikümnes pole.