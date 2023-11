Mark Lajal: Eesti esireket ei ole minu viimane eesmärk

Reedel võis Eesti esireketit näha kodupubliku ees võistlemas, kui ta võttis osa Alexela mastersi osana toimuvast Team Cupist. Täpselt nädala eest jõudis Lajal Itaalias toimuval ATP Challengeri turiniiril poolfinaali, kui alistas teise katsega slämmivõitja.

"Võin hooajaga rahule jääda, sest aasta alguses olin maailma edetabelis 450. kohal, aga aasta lõpetasin 200 parema seas ja võitsin oma esimese Challenger taseme tiitli. Oli positiivne aasta, kindlasti oleks saanud paremini, aga nii on ka igal pool, et peab aastaga rahule jääma," rääkis Lajal.

Esimest korda ATP turniiril põhitabelisse jõudmine oli Lajali jaoks hooaja üks suurimaid saavutusi, kuid sellega pingutused ei lõppenud. "Kutse ATP turniirile oli suur üllatus, aga see oli kindlasti ka väga positiivne üllatus. Selles mõttes mängisin seal väga hästi, kindlasti üks suurimaid korda minekuid sel aastal," märkis Eesti esinumber.

Aasta jooksul tuli tal mängida paljude temast maailma edetabelis eespool olevate mängijatega. "Nendega on raske mängida, aga samas nendega mängimine näitas mulle, et mul on vajalik tase olemas ja see andis mulle ka rohkem motivatsiooni, et veel kõrgemale minna. On, mille poole töötada," rõhutas ta.

Eesti esireketi tiitel tähendab Lajalile palju, kuid see ei jää kindlasti tema viimaseks piiriks. "Ma olen terve elu siin Eestis mänginud, vaadanud kogu aeg üles teistele Eesti esireketitele ja nüüd, kui mina olen ise see esireket, siis see on kindlasti väga hea tunne, aga tahan ka maailmas kõrgele jõuda. Eesti esireket ei ole minu viimane eesmärk."

Uue hooaja plaanid pole Lajalil veel täiesti paika loksunud, kuid tööd tehakse edasi ja plaan veel paremaks saada on jätkuvalt jõus. "Aasta alguses on plaan mängida Austraalia lahtiste kvalifikatsiooniturniiril. Enne seda võib-olla üks Challenger turniir ja peale nende kahe turniiri ma rohkem ei oska öelda."

"Igalt poolt on vaja areneda. Mitte midagi pole lõppenud. Kui saab igalt poolt paremaks, siis mida rohkem paremaks saab, seda parem on. Iga asjaga tuleb tööd teha," lisas Lajal.