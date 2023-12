Lajal: aasta lõpuks on kindel eesmärk olla top 100 seas

"Lähen turniirile vastu positiivsete tunnetega. See on mul esimene kord elus Austraalias ja teine kord suure slämmi kvalifikatsioonis. Kindlasti tahaksin esineda paremini kui USA-s," ütles Lajal Delfile. "Võiks näiteks esimese slämmivõidu kätte saada."

Varem on Eesti esireket käinud välja veksli, et soovib vähemalt ühel slämmiturniiril neljast mängida järgmisel aastal põhitabelis. "Panime treeneriga paika, et näiteks US Openil võiksin saada otse põhitabelisse, mis eeldab kohta 100 kandis. Kui aga selleks ajaks veel nii kõrgel pole, siis aasta lõpuks on kindel eesmärk olla top 100 seas," sõnas ta.

Praegu paikneb Lajal 206. real, tänavu novembris tõusis ta karjääri kõrgeimale ehk 191. kohale.