Ralliajakirjanik: Tänak paneb Hyundai tunked taas šampanja järele lõhnama

Uudised, et Tänak taasliitub käesoleva hooaja järel Hyundaiga, levitati teisipäeval ametlike kinnituste kiuste juba kui fakte. Hyundais sõitis ta ka aastatel 2020-22 ja kuigi ta saavutas mullu MM-sarjas Kalle Rovanperä järel teise koha, jäid seda ajastut saatma pidevad jutud Hyundai ebastabiilsusest.

Tänaku lahkumise järel palkas Hyundai tiimipealikuks varem vormelimaailmas nime teinud Cyril Abitebouli, tehniliseks direktoriks on nimekas Francois-Xavier Demaison ning paljud ralliajakirjanikud on sel aastal välja toonud, et uuenenud taustatiim võib Tänaku huvi naasmisele mõeldes köita.

"Ott Tänak tahab taas [Albert] Einsteinile vastupidist tõestada. Einsten defineeris hullumeelsuse kui ühe ja sama asja kordamise, ootuses saada erinevaid tulemusi. Näiteks nagu ühe meeskonnaga MM-tiitlist ilma jäämine ja siis tagasi minnes selle uuesti proovimine. Tänak käis M-Spordis nüüd kolmandat korda ja järgmisel aastal läheb teist korda Hyundaisse," kirjutas Evans teisipäeval DirtFishis.

"Kas oli realistlik eeldada, et Tänak suudab M-Spordis MM-tiitli võita? Jah, sajaprotsendiliselt. Ott uskus seda, Malcolm Wilson uskus seda, Richard Millener uskus seda ja kui oleme ausad, uskusime seda ka meie sinuga; eriti pärast võitu Rootsis. On väga kahju, et Tänakul ei õnnestunud M-Spordiga tiitlit võita, aga see ei ole sujunud ning tuli aeg teha muutus," jätkas Evans.

Evansi sõnul põletas Tänak oma Hyundai-ajastu lõpus tehtud kommentaaridega parajalt sildu, mida on nüüd vaja taasehitada, aga taustajõududega liitunud uued näod tähendavad kõigi osapoolte jaoks uut algust.

"Mis saab aga neist pahuratest hingedest, kes on sinna jäänud? Tänak võidab nad enda poolele. Jah, ta võib olla armutu tegelane, aga ta on kahtlemata tipptasemel sõitja, kes toob tiimi võite ja ka naeratuse, niipea kui need Hyundai tunked taas šampanja järele lõhnama hakkavad," lõpetas Evans.