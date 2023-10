Toyota tiimipealik: austan Tänakut, aga ta polnud meie jaoks hea valik

Autoralli MM-sarja Toyota meeskonna tiimipealik Jari-Matti Latvala ütles, et äsja Hyundai meeskonnaga taasliitunud Ott Tänak ei olnud Toyota jaoks hea valik.

"Ma austan Tänakut sõitjana, aga ta ei olnud meie meeskonna jaoks parim valik. Ta on sõitja, kes teeb kõik, et individuaalne MM-tiitel võita," sõnas Latvala ajalehele Ilta-Sanomat. "Me peame mõtlema meeskondlikule arvestusele ja sõitjad peavad omavahel hästi läbi saama."

Eelmisel nädalal teatas Hyundai autorallimeeskond, et järgmisest hooajast liitub meeskonnaga taas endine maailmameister Ott Tänak, kes esindas tiimi ka aastatel 2020-2022. Eestlane liitus sel hooajal M-Sport Fordiga, kuna ei olnud rahul arengutega Hyundais.

Eelmisel nädalal ütles Tänak ERR-ile, et Hyundai annab talle siiski parima võimaluse MM-tiitli nimel võistelda. "Eesmärk on ikkagi võidu sõita, tiitli peale sõita. M-Spordi olukord ei ole lihtne ja kui vaadata järgmise kahe aasta lõikes, oli see praegu parim võimalus olla konkurentsis," sõnas rallimees enne kodust Saaremaa rallit.

"Alates sellest hetkest kui ma lahkusin, on Hyundai ettevõttena järjest suutnud lahendada neid struktuurseid probleeme, mis minu sealoleku ajal olid," lisas 2019. aasta maailmameister.

Tänavune autoralli MM-sarja hooaeg kestab veel kaks etappi, 26. oktoobril asutakse teele Kesk-Euroopa rallil. Hooaeg saab lõpu Jaapani ralliga, mis algab 16. novembril.