Ott Tänak liitub Hyundaiga

Tänak lahkus tänavuse hooaja eel oma endisesse võistkonda M-Sport Fordi, kuna ei olnud rahul arengutega Hyundais. Viimase tosina kuu jooksul on meeskonna juhtimine saanud aga uue kuue ja see veenis eestlast Lõuna-Korea autotootja tiimiga taasliituma.

"Alates hetkest, mil meie teed täpselt aasta eest lahku läksid, on võistkond teinud uue tehnilise struktuuri kallal kõvasti tööd teinud. Hyundai Motorspordil on lähitulevikuks selge visioon ja eesmärk ning see on midagi, mis veenis mind taas jõudusid ühendama," lausus eestlane võistkonna pressiteate vahendusel.

"Samuti ootan huviga koostööd [tiimipealik] Cyril Abitebouli ja [tehnikadirektor] Francois-Xavier Demaisoniga - nende kogemused ja teadmised mootorispordist on kogu võistkonnale kindlasti suureks plussiks."

"Meie eesmärk selles uues peatükis ei ole vähemat kui võita kõik kolm tiitlit ning uue meeskonnaga on meil selleks kõik vajalikud tööriistad olemas. Mäng jätkub!" lõpetas Tänak.

Lisaks talle jätkab Hyundais ka kauaaegne sõitja Thierry Neuville. Abiteboul loodab, et see koosseis toob neile ihaldatud tiitlid.

"Hyundai Motorsport on loodud selleks, et võidelda rallivõitude ja meistritiitlite nimel. Me tahame, et meid nähtaks tõsiseltvõetava võistlejana, kel on töö tegemiseks vajalikud vahendid: see tähendab autot, organisatsiooni ja sõitjatalenti," kommenteeris prantslane.

"2024. aastaks võimalusi uurides alustasin läbirääkimisi Otiga, keda köidavad uuenenud ambitsioonid ja struktuur, mida me üles ehitame. Meil on hea meel, et ta on valmis jätkama poolelijäänud tööd."

"Ma olen kindel, et õiges keskkonnas suudavad Thierry ja Ott üksteisest parima välja tuua," lisas Abiteboul. "Nüüd, kui võitvad rallipaarid on meeskonnaga käed löönud, saame võtta natuke aega, et uue hooaja koosseisu strateegiliselt paika panna."

Tänak võitis hooaegadel 2020-2022 Hyundai tiimi eest kokku viis rallit. 2022. aastal lõpetas ta üldarvestuses teisena ja 2020. aastal kolmandana.