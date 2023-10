M-Sport panustab Tänaku lahkumise järel noorsõitjatele

Selleks aastaks M-Spordiga taasliitunud Tänak võitis hooaja teise ralli Rootsis, sellele järgnenud kaheksal etapil tuli aga vaid üks pjedestaalikoht, kuni eestlane teenis eelmisel nädalavahetusel Tšiilis oma hooaja teise võidu. Sel nädalal kinnitas 2019. aasta maailmameister, et sõidab järgmisel hooajal taas Hyundais, kus veetis ka aastad 2020-22.

"Muidugi on väga kahju Otist ilma jääda, eriti pärast sellist nädalavahetust, mis tõestas, et masin ja meeskond on võimelised võitma," rääkis Millener Motorsport.com-ile. "Kahjuks ebaõnnestus meie hooaja keskmine osa, Oti jaoks on esmatähtis võidelda MM-tiitli nimel ja arvatavasti tunneb ta, et Hyundais on uue juhtkonnaga see võimalik."

Tänaku lahkumine jätab M-Spordi nukrasse seisu, sest tippsõitjate lähitulevik on kindel ning see tähendab strateegia muutmist. "Järgmine aasta on meie jaoks keeruline, sest ükski kolmest või neljast rallisõitjast, kes on võimeline MM-tiitli nimel võitlema, pole meie jaoks saadaval," sõnas Millener. "Oleme vihjanud, et meie eesmärk on seega keskenduda noortele sõitjatele. Mõistlik sõit võib noortele tuua pjedestaalikohti. Iga mõne aasta tagant võime üritada tiitli nimel võitlemist; pärast seda peame oma plaanid läbi vaatama ja peale minema teistsuguse strateegiaga. Noortele sõitjatele panustamine on varem M-Spordi jaoks töötanud ning meile kasu toonud."

M-Spordi pealik toonitas ühtlasi, et Tänaku kui ühe maailma tippsõitja lahkumine ei tähenda ilmtingimata suurt rahalist võitu, sest eelarved erinevad aastast aastasse. "Muidugi, kui keegi temasugune lahkub, vähenevad ka palgakulud, aga see ei tähenda, nagu supleksime rahas: sponsorlepingud ja partnerlused toovad tihti sisse tulemustest sõltuvaid summasid. Peame olema realistlikud, tulemused saavad olema teistsugused sellest, mida tänavu lootsime. Teeme praegu oma partneritega koostööd, et näha, milliseid võimalusi meil järgmiseks aastaks on," lõpetas Millener.