Tänak: Hyundai on tõestanud, et neil on huvi teha oma asja paremini

"Eesmärk on ikkagi võidu sõita, tiitli peale sõita. M-Spordi olukord ei ole lihtne ja kui vaadata järgmise kahe aasta lõikes, oli see praegu parim võimalus olla konkurentsis," rääkis Tänak nädalavahetusel toimuva Saaremaa ralli eel ERR-ile.

"Alates sellest hetkest kui ma lahkusin, on Hyundai ettevõttena järjest suutnud lahendada neid struktuurseid probleeme, mis minu sealoleku ajal olid," jätkas Tänak. "Nad on ilmselgelt tõestanud, et neil on huvi teha asja paremini. Kuna minu jaoks on tulemus prioriteet, siis sellisel kujul, nagu nemad planeerivad tulevikus sporti teha, on meie sihid sarnased."

Neljapäeval antud intervjuus Delfi Spordile avas Tänak M-Spordi probleeme veidi põhjalikumalt. "Pumaga ei ole see aasta õnnestunud midagi teha. Pole õnnestunud tehnilist arengut tekitada, ainus asi oli, et homologeerisime aasta alguses uued diferentsiaalid, aga pärast seda ei ole rohkem ühtegi uuendust tulnud ja minu teada pole ka praegu tulemas. Kahjuks ei ole mul õnnestunud seda autot ka enda jaoks tööle panna. On olnud keeruline," rääkis Tänak.

"Meil on sel suvel olnud vestlusi Malcolmiga [M-Spordi omanik Malcolm Wilson], aga nii tema kui minu poolt oli nägemus, et minu eesmärki ei õnnestu koos lähitulevikus püüda. See lihtsalt ei ole puhttehniliselt võimalik," tõdes 2019. aasta maailmameister.