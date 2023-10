Avaseti kaotanud Glinka võitles end Challengeri turniiril põhitabelisse

Maailma edetabelis 548. kohal olev Glinka alistas kvalifikatsiooni avaringis kohaliku mehe Peter Buldorini (ATP 1083.) 6:2, 3:6, 6:3. Eesti teine reket päästis kuuest hästi servinud vastase murdepallist neli.

Otsustavas matšis läks Glinka vastamisi briti Patrick Bradyga (ATP 889.) ning võitis ligi kaks ja pool tundi kestnud tasavägise kohtumise 4:6, 6:4, 7:5. Sealjuures võitis britt kõigist mängitud punktidest 98 ning Glinka 96, mõlema esimene serv oli täpne (Glinkal 74 protsenti ja Bradyl 73) ja kumbki servis ka seitse ässa.

Põhiturniiril mängib ka Eesti meeste esireket Mark Lajal, kellel on Ortiseis viies asetus. Avaringis on tema vastaseks tunamullu maailma edetabelis 162. kohale kerkinud poolakas Kacper Zuk (ATP 373.), kes on oma karjääri jooksul ka ühe Challenger sarja turniiri võitnud.