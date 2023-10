Rally Estonia korraldaja: WRC promootor tahab meid kindlasti MM-sarjas näha

Nagu oli rallisõpradele teada ka juba enne ametlikku kinnitust, siis puudub järgmise aasta WRC-sarja kalendrist Rally Estonia. Selle asemel sõidetakse juulikuus üks MM-etapp Lätis, kus on aastaid korraldatud ERC-sarja ehk Euroopa meistrivõistluste etappe.

Rally Estonia korraldaja Tarmo Hõbe usub, et etapi toimumine lõunanaabrite juures on positiivse mõjuga ka meile. "Üks selline meetod, kuidas motiveerida ERC-sarja, on see, et igal aastal saab üks väga hea ja tugev ERC-etapi korraldaja n-ö boonuseks WRC-etappi korraldada. Läti on esimene, kes selle võimaluse 2024. aastal sai. 2025. ja 2026. aastal saab korraldusõiguse mõni teine ERC ralli, nii et see on väga loogiline plaan. Meie oleme seda päris pikalt teadnud ja seda ka soosinud," selgitas Hõbe.

"Eestlastel pole vahelduseks Lätti vaatama minna üldse halb. See on ju väga lähedale minna! Ja ise näeme, et kui ühe aasta käib Lätis WRC-etapp ära, siis lätlaste huvi WRC-sarja vastu kindlasti kordades tõuseb. Ja kui 2025. aastal on taas Eestis WRC-etapp, siis usun, et raja ääres näeme kordades rohkem lätlasi kui seni," lisas Rally Estonia korraldaja.

Eesti aga saab suure tõenäosusega uuel hooajal korraldada ERC-sarja etappi, kuid see peaks kinnitust saama novembris. "Meie siis koostöös promootori, rahvusvahelise autoliidu ja Eesti riigiga paneme seda suurt pilti veel kokku. Vaatame ikka pikemat plaani. Kindlasti oleme WRC promootorile väga hea partner. Oleme kõrgetasemelisi WRC-etappe Eestis korraldanud ja kindlasti tahab WRC promootor meid taas MM-sarjas näha," ütles Hõbe.

Hõbe sõnul ei pea muretsema ka sellepärast, et ERC-sarjas vähem põnevust oleks. "Konkurents ERC-sarjas ma ütleks on vaata, et tihedam kui WRC-sarjas. Ja eriti võiks see head meelt tekitada Eesti sõitjatele ja Eesti fännidele."