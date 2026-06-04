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Jürgenson: hooaja alguses lasin juhtumistel liialt pähe minna

Autoralli
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Autoralli

Rallisõitja Romet Jürgenson naasis äsja Jaapanist, kus näitas MM-sarja etapil head kiirust. Nüüd valmistub ta Rally Estoniaks.

Jürgenson sõitis Jaapanis oma klassis stabiilselt esikolmikusse ning näitas kiireimat minekut 13. ja 14. katsel. Eestlase tubli esitust jäi varjutama 9. kiiruskatsel ilmnenud probleem piduritega, mis kukutas ta klassi kokkuvõttes kõrgest mängust. Jaapani ralli kokkuvõttes saavutas Jürgenson Rally2 arvestuses viienda koha ja absoluutarvestuses 14. koha.

"Jaapan oli väga eriline etapp, alustades riigist endast ja sealsest kultuurist. Olgugi, et olin seal rallisõitjana, siis turisti vaatenurgast oli ka väga huvitav ja uudne kogemus," rääkis Jürgenson "Terevisioonis". "Lõpuks ometi suutsin tippsõitjatega samas augus olla ja vahepeal neid ka edestada. Üldplaanis jäin rahule ja tiim oli ka rahul."

Jürgenson tõdes, et sel hooajal on tal puudu jäänud stabiilsusest. "Hästi palju on olnud väikeseid juhtumisi, kas siis tehnilised probleemid või oma mingisugune väike aps. Kuidagi on nii läinud, et mentaalselt on olnud hästi kurnav," märkis ta.

"Üks asi, mida Jaapani ralliga tunnetasin, oli see, et isegi kui jama juhtus, siis olin üsna ruttu tippmeestega kiiruse poolest samas seltskonnas. Ma ei lasknud sellel väikesel jamal ennast väga häirida. Hooaja alguses lasin juhtumistel liialt pähe minna," selgitas Jürgenson oma arengut.

Jürgenson peab rallimaailmas oma suureks trumbiks tahet kõvasti tööd rügada." Kui kunagi juunioride sarjas sõitsin, siis oli aru saada, et suudad suurema tööga sellest seltskonnast eristuda. Nüüd on see tunne, et võid seda töömahtu sisse panna, aga kõik teised tipus teevad täpselt sama palju tööd. Eristuda on oluliselt raskem. Sa pead väga-väga palju vaeva nägema," alustas ta.

"Eelmisel aastal sain väga palju rallidel kaasas käia mehaanikuna ja vahepealsel ajal niisama tiimi kõrvalt aidata. Ma suudan autod suures plaanis ikkagi tervena hoida. Ei ole liiga palju suuri vigu enda poolt teinud. Näen arenguruumi puhta kiiruse osas. Seal on vaja ikkagi aju välja lülitada, mida mul on tihti raske teha," lisas ta.

Järgmised stardid teeb Jürgenson Kreeka ja Eesti teedel. "Kreekast on mul iseenesest head mälestused. 2024. aastal võitsime seal juunioride WRC arvestuses MM-tiitli. Oli ilus hetk ja loodame, et nüüd tuleb mõni hea mälestus juurde," sõnas Jürgenson.

"Rally Estonia on alati väga eriline. Kunagi Ott [Tänak] rääkis hästi palju sellest, et Rally Estonia on ühtpidi eriline, aga teistpidi väga närvesööv ja pingeline. Toona pealtvaatajana ma ei saanud aru, mida ta sellega mõtles, aga nüüd sõitjana eelmisel aastal tundsin, et see ootus on kõigil väga suur, et esineksime hästi ja see tekitab omamoodi pinget. Aga sportlikult on see pinge hea," rääkis ta.

Kas Eesti rallisõitjatel on Rally Estonial ka koduväljakueelis? "Järjest vähem on meil eelist. Nii palju kui olen tänavusi katsekaarte vaadanud, siis tundub, et väga palju on samu teid, mis tähendab, et kõik välismaalased on samuti neid sõitnud ja juba tunnevad neid. Seega eelis jääb järjest väiksemaks," tõdes Jürgenson.

Järgmine MM-etapp toimub 25.-28. juunini Kreeka teedel, Rally Estonia leiab aset 16.-19. juulil.

Toimetaja: Henrik Laever

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25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

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