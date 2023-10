Saudi Araabia esitas tahteavalduse jalgpalli MM-i korraldamiseks

FIFA teatas eelmisel nädalal, et 2034. aasta MM-i korraldusõigust saavad taotleda ainult Aasia või Okeaania riigid, kuna see on osa rotatsiooni korras toimuvast võõrustamissüsteemist. Järgmist MM-i võõrustavad 2026. aastal Kanada, Mehhiko ja USA ning 2030. aasta MM-i võõrustavad kuus riiki koguni kolmelt kontinendilt: Maroko, Hispaania, Portugal, Uruguay, Argentina ja Paraguay.

FIFA president Gianni Infantino on korduvalt vihjanud soovile korraldada jalgpalli MM-i Saudi Araabias. Maailma jalgpalli juhtorgan seadis 2034. aasta MM-i tahteavalduste esitamise tähtajaks 31. oktoobri, aga see samm tõi FIFA-le palju kriitikat, kuna paljudel riikidel on nii lühikese etteteatamisega raske valitsuse toetust saada ja oma taotlusi esitada.

Eelmisel nädalal teatas Saudi Araabia, et loobub plaanist 2030. aasta MM-i koos Egiptuse ja Kreekaga korraldada ning keskendub hoopis 2034. aastale. "Tahteavaldus on oluline samm ülimalt põneval teekonnal, mida meie riik alustab," ütles Saudi Araabia jalgpalliliidu president Yasser Al Misehal.

"2034. aasta maailmameistrivõistlused on meie kutse maailmale, et nad saaksid näha Saudi Araabia arengut, kogeda selle kultuuri ja saada osa selle ajaloost. Oleme äärmiselt pühendunud võimalikult konkurentsivõimelise pakkumise esitamisele, mis aitab ühtlasi maailma jalgpalli kaudu ühendada," lisas Al Misehal.

Saudi Araabia võimalikeks konkurentideks võivad olla Austraalia ja Uus-Meremaa. Austraalia jalgpalliliidu tegevjuht James Johnson ütles eelmisel nädalal, et riik kaalub 2034. aasta võistlusel korraldamist koos Uus-Meremaaga. Austraalia ja Uus-Meremaa korraldasid üheskoos tänavust naiste MM-i. Austraalial ja Uus-Meremaal on aga üks piirang, nimelt ei ole kahel riigil hetkel piisavalt FIFA nõutavatele standarditele vastavaid staadioneid.

Aasia jalgpallikonföderatsioon, mille liige on ka Austraalia, on juba toetanud Saudi Araabia kandidatuuri.