Paltser Tänaku naasmisest: Hyundail saab nüüd kokku väga hea pakett

"Kuigi need sahinad juba käisid ammu, et Ott ja Martin võivad Hyundaisse naasta pärast aastast pausi, siis pühapäeva õhtul Tšiili rallil oli esimene signaal, et vist asjad on juba tehtud, kui seal meeskonnajuht Cyril Abiteboul ja siis nüüd uuesti meeskonnakaaslaseks saav Thierry Neuville andsid väikesed vihjed," rääkis ralliajakirjanik Rauno Paltser. "Ja kui juba ralliportaal DirtFish eesotsas David Evansi ja Colin Clarkiga ära kirjutas, siis võis juba aimata, et täna see kinnituspressiteade tuleb ja nii-öelda i-le täpp ära pannakse."

Mis peamised probleemid siis olid, kui Tänak eelmisel korral Hyundai ridadesse kuulus? "Üks peamiseid probleeme, millest Ott kogu aeg rääkis, oli ju see, et ta ei saanud toonase meeskonnajuhi Julien Moncet'ga kõige paremini läbi. Need ideed ja soovid, mida Ott sooviks, et muudetakse auto juures ja meeskonna sisekliimas ka, neid ei võetud kuulda. Ja sellepärast ju Ott tegelikult aasta varem otsustas lepingu üles öelda Lõuna-Korea meeskonnaga," meenutas Paltser. "Aga nüüd siis on Cyril Abiteboul, kes eelnevalt on vormel-1 ja Renault' meeskonna taustaga, ta on ikkagi minu meelest juba sel hooajal näidanud väga kindlat kätt ja tundub olevat selline mees ka, kes siis, kui on vajadus sekkuda meeskonnaheitlusesse mingitel kohtadel, siis seda teeb ja kui ei ole seda vajadust, siis seda ei tee. Ja ikkagi on päris selged sõnumid ka FIA poole saatnud see aasta, nii et tundub, et see mees on õiges kohas."

Kas nüüd Hyundaisse naastes on Tänakul rohkem sõnaõigust? "Ma usun küll. Kui Moncet ei võtnud teda kuulda, siis Ott Tänak maailmameistrina nüüd sinna meeskonna tagasi minemas on ja kuna seal meeskonnas on kõige parem insener, kes seal meeskonnas saab üldse olla, siis selles mõttes peaks olema täiuslik pakett," arutles Paltser. "Ja Ott on ju teada-tuntud oma hea tagasiside ja insenerioskustega ka. Nii et ma usun, et sellest saab väga hea pakett koos meeskonnajuhiga."