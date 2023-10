DirtFish: Tänak liitub taas Hyundaiga

Portaali andmeil on 2019. aasta maailmameister Tänak ja Hyundai lepingutingimustes kokku leppinud ning järgmisel aastal naaseb Tänak Hyundaisse Thierry Neuville'i kõrvale.

Tänak lahkus Hyundaist eelmise hooaja lõpus ja liitus M-Spordiga, kus pole hooaeg väga hästi läinud. Tänak ja tema kaardilugeja Martin Järveoja on saanud küll kaks MM-etapivõitu ja olnud korra teised, aga rohkem pole pjedestaalile jõutud ja MM-sarja üldarvestuses on Tänak alles neljandal kohal.

DirtFish kirjutab, et Tänaku otsus paneb kindlasti nii mõnegi kulmu kergitama – kolmel aastal Hyundais sai ta vaid viis etapivõitu, võrreldes näiteks kuue võiduga, mis ta sai Toyotas maailmameistriks tulles vaid ühe hooajaga. Portaali allika sõnul võttis Tänak aga seesuguse otsuse vastu tänu muudatustele Hyundai juhtkonnas. "Vaadake tiimi. Praegune Hyundai pole sama, mis oli Hyundai 18 kuud tagasi. Tiimipealik on muutunud, mänedžer on lahkunud ja neil on uus tehniline direktor, kes aitab arendamise poolega," rääkis allikas DirtFishile. "See on täiesti teine tiim. See polnud just saladus, et Otile ei meeldinud varem kogu tiim. Aga nüüd on uued näod."

"Okei, Andrea Adamo ei tule tagasi, aga on selge, et ka Tänak on muudatusi näinud ja sellest piisas, et teda veenda, et jälle Hyundaiga liituda," lisas allikas.

Neuville tunnistas Belgia väljaandele RTBF, et oleks rahul, kui tema seni tugevaim tiimikaaslane taas Hyundaiga liituks. "Peame meeskonda tugevdama. Ta tuleks ilmselt tagasi teadmisega, et meil on teine võitlusvõimeline auto. Olen alati öelnud, et ta oli mu tugevaim tiimikaaslane, keda oli kõige raskem võita. Aga see andis ka mulle võimaluse ennast ületada," rääkis Neuville.

Tänak ja Hyundai Motorsport pole uudist kommenteerinud ega avalikult üleminekut kinnitanud.