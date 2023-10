M-Spordi juht: kahjuks ei lähe mõnikord asjad loodetult

M-Sport Fordi juhid olid tänulikud Ott Tänakule ja Martin Järveojale ühise hooaja eest ning tunnistasid, et tema lahkumine on kurb sündmus.

"Oti ja Martiniga on sel hooajal olnud meeldiv koostööd teha. Palju tööd tehti selle nimel, et unistus nad M-Sporti tagasi saada täituks. Kahjuks ei lähe mõnikord asjad loodetult ja nende otsus meeskonnast lahkuda on tagajärg, millega peame leppima," sõnas võistkonna juht Richard Millener pressiteate vahendusel.

"Tahaksin siiski kasutada võimalust tänada kõiki, kes on M-Spordis väsimatult töötanud, et selles projektis koos Oti ja Martiniga endast kõik anda. Nende rasket tööd auhinnati kahe suurepärase võiduga, aga isegi kogu ebaõnne juures pole nad kunagi alla andnud, mis näitab ainutl nende tugevust ja pühendumist. Jäänud on veel kaks etappi ja meie eesmärk on saavutada ka edaspidi tipptulemusi."

M-Spordi asutaja ja omanik Malcolm Wilson täiendas: "Kõigepealt soovin tänada Otti ja Martinit nende panuse eest sel hooajal. Tagasi vaadates algas hooaeg nii hästi. Viies koht Monte Carlos (ja Oti parim seal uutel Rally1 autodel), millele järgnes võit Rootsis."

"Pärast seda oli raske periood ja hoolimata imelisest tulemusest Tšiilis ei ole see hooaeg täitnud meie unistusi. Mulle valmistab pettumust Oti lahkumine vaid ühe hooaja järel, kuid soovin talle kõike head. Samuti soovin tänada iga tiimiliiget, kes on töötanud päevast päeva ja andnud endast kõik. Nende tööeetika ei jäta mulle muljet avaldamist ei headel ega rasketel aegadel. Nad on M-Spordi jaoks tõeline väärtus."

Tänaku karjäär rallimaailmas sai tuule tiibadesse just M-Spordis. Võistkonna koosseisus jõudis ta esimest korda pjedestaalile (2012. aastal Sardiinias kolmandaks tulles) ja ka selle kõrgeimale astmele (2017. aastal samuti Sardiinias). Pärast Toyota ja Hyundai aastaid liitus ta tänav taas kunagise tiimiga.

"See aasta on koos M-Sport Ford WRT-ga kiiresti läinud. Ma olen uhke, et võitsime suurte tootjate vastu kaks rallit ja olime hooaja esimeses pooles võimelised meistritiitli eest võitlema. Aga see spordiala on karm ja kahjuks läksime liiga palju alt," lausus eestlane.

"Sellegipoolest püüdsid kõik inimesed väga palju, et luua meile parimad võimalused ja olen neile väga tänulik! Soovin M-Spordi perekonnale eelseisvateks hooaegadeks kõike paremat ja loodetavasti ootavad meid ees head võitlused."