Ott Tänak kerkis kõigi aegade tabelis jagama üheksandat kohta

2017. aastal Sardiinias esimese etapivõiduni jõudnud Tänak jaoks oli tegemist hooaja teise etapivõiduga pärast Rootsi ralli võitu. Tšiilis võitis ta ka 2019. aastal ehk ainsal korral, kui selles riigis on veel MM-rallit kihutatud.

Lisaks Tšiilile on ta mitmel korral võitnud veel Saksamaa (2017, 2018, 2019), Soome (2018, 2019, 2022), Sardiinia (2017, 2022) ja Rootsi ralli (2019, 2023).

Kõigi aegade arvestuse liidrid on mõistagi kaugel, sest üheksakordsel maailmameistril Sebastien Loebil on kirjas 80 ja kaheksakordsel maailmameistril Sebastien Ogier'l 58 etapivõitu. Kolmas on 30 võiduga soomlane Marcus Grönholm.

Tänakut edestavad veel ka Carlos Sainz (26), Colin McRae (25), Tommi Mäkinen (24), Juha Kankkunen (23) ja Didier Auriol (20). Ühe võidu kaugusele jäävad eestlasest nüüd Jari-Matti Latvala, Hannu Mikkola ja Thierry Neuville.