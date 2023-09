Peep Pahv Keila KK skandaalist: meeleolud ja tunded käisid üles-alla

Täna kell 11 algas nn lepituskohtumine ja veidi enne kella 15 tuli Keila linnavalitsuse teade, et oled peatreeneri ametisse ennistatud. Sul on pikk päev seljataga, palun räägi, kuidas on viimased päevad sinu jaoks möödunud?

Praegu tunnen ennast hästi. Olukord on lahenenud, saan tööd edasi teha ja meeskond saab edasi eksisteerida. See on kõige tähtsam. Eesti mõistes tippkorvpall ei kao Keilast kuhugi. Kas ta oleks muidu kadunud või mitte, seda on raske öelda, aga selge on see, et nüüd on kõik korras ja saab korralikult edasi tegutseda. See teeb tuju heaks, aga eks meeleolud ja tunded käisid üles-alla. Mingi hetk tundus, et seda olukorda peab ju saama lahendada, aga siis jälle korraks tundus, et lootust pole. Need päevad ja ööd olid suhteliselt pikad, aga lõpuks lahenes.

Teates oli kirjas, et rahaasjades tulevad muudatused. Mis on sinu silmis kõige olulisem muudatus?

Minu silmis on kõige olulisem see, et meistriliiga meeskonna juhtimine muutub laiemapõhjaliseks. Moodustatakse võistkonna nõukogu, see idee oli meil õhus juba eelmisel hooajal, aga nüüd saab teoks. See on ka pikemas perspektiivis meistriliiga meeskonna jaoks ülioluline, et linn oleks suurrahastajana asja juures. Linn kontrollib, mis või kuidas toimub ja need otsused tehakse laiapõhjalisemalt, mis on ühe klubi korraliku arendamise juures väga oluline. Mul on selle üle väga hea meel.

Täna saime lugeda, et nii sina kui ka Keila korvpallikooli tegevjuht Tarmo Hein tunnistasite, et olete vigu teinud. Mis vigu sina täpsemalt tegid?

Ilmselt ma ei oleks pidanud toetusraha Keila Basketi arvele koguma ja sealt edasi kandma. Kuigi see tundus eelmise aasta jätkuna igati loogiline. Aga nii nagu kohtumisel kokku leppisime, me ei peaks vanadest asjadest eriti rääkima. See kokkulepe, otsused ja arutelud, mis kohtumisel väga pikalt kestsid, sellest tuleb kasu võtta ja tulevikku vaadata. Kuidas võimalikult tugev võistkond kokku panna, klubi struktuuri arendada ja sponsorite jaoks atraktiivne olla.

Keilal on juba homme mäng Pärnu Sadamaga. Peep, aitäh ja edu alanud hooajaks!