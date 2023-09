Keila korvpallimeeskond sai nimisponsori tagasi

Hasartmänguettevõte Coolbet andis kolmapäeval teada, et on viimaste uudiste valguses otsustanud jätkata Keila KK esindusmeeskonna nimitoetajana ning alanud ja järgmisel hooajal kannab tiim nime Keila Coolbet.

Teisipäeval Keila linnavalitsuses toimunud kohtumisel nentisid nii Keila Korvpallikool kui treener Peep Pahv oma senises tegutsemises vigu. Kohtumisel lepiti kokku, et eelmisel nädalal ametist tagandatud Pahv siiski jätkab klubi peatreenerina. Keila linnavalitsuse teatel tunnistas Pahv, et raha kogumine MTÜ Keila Basketi arveldusarvele oli viga. Korvpallikooli juht Tarmo Hein tunnistas omakorda, et kiirustas otsuse elluviimisega.

"Esiteks on meil hea meel näha, et Keila klubi sisetüli ikkagi lahenduse leidis," kommenteeris Coolbet Eesti turundusjuht Rasmus Raidla kolmapäeval. "Kui möödunud reedel uudis avalikuks tuli, oli meil enne pühapäevast avamängu väga piiratud aeg teha otsus, mida nimisponsorina edasi teha. Kuna meie senine arutelu ja koostöö oli olnud vaid Peep Pahviga, siis otsustasime omamoodi žestina jääda tema selja taha, sest meil temale tõesti ühtegi etteheidet ei olnud. Näiteks oli Coolbeti ja Keila vaheline koostöölepingu põhi tehtud just nii nagu kõik osapooled soovisid ehk siis MTÜ Keila Korvpallikooliga. See, mis reedesele uudisele järgnes, oli Eesti spordi ajaloos küllaltki ainulaadne ning oli tore näha, kuidas kogukonnale Keila korvpall korda läheb."

"Eesti sporti toetades on meile vägagi oluline koostööpartneri pikk visioon ja maine," jätkas Coolbeti esindaja. "Kui reedesed uudised lahti rulluma hakkasid, paistsid Keila puhul ohus olevat mõlemad. Uus nädal on aga toonud toona asjaosaliste poolt pigem võimatuna näinud arengud, mille tulemusena tundub ka Keila korvpalli tulevik taas selgem. Loodetavasti oli see skandaal pikas plaanis kogu Keila klubile isegi kasulik ning ootame põnevusega, mida toob alanud hooaeg."