Korvpalliliidu peasekretär: mõlemad osapooled tunnistasid möödarääkimisi ja eksimusi

Eelmisel reedel Keila korvpalliklubi peatreenerikohalt taandatud Peep Pahv nimetati teisipäeval Keila linnavalitsuses toimunud osapoolte kohtumisel ametisse tagasi. Eesti korvpalliliidu peasekretär Keio Kuhi on rahul, et Pahv ja Keila korvpallikooli tegevjuht Tarmo Hein omavahel kompromissini jõudsid.

Keila linnavalitsuse teatel tunnistas Pahv kohtumisel, et raha kogumine MTÜ Keila Basketi arveldusarvele oli viga. Samuti tunnistas korvpallikooli juht Tarmo Hein, et kiirustas otsuse elluviimisega. Kohtumisel lepiti kokku, et meistriliigas mängiva esindusmeeskonna toimimine ja majandamine viiakse uutele alustele, lüües peatreeneri ja klubi majandamise rollid lahku. Ühtlasi jätkab Pahv Keila korvpalliklubi esindusmeeskonna peatreenerina.

"Kõigepealt ütlen suured tänud linnavalitsuse inimestele, kes sellesse oma aega investeerisid ning tegelikult ka Tarmole ja Peebule. Tänane kohtumine oli vajalik ja usun, et see polnud maha visatud aeg, vaid pigem investeering. Korvpallikool jätkab tegevust senisel kujul ning samuti koostöö Tarmo ja Peebu vahel jätkub. Mõlemad osapooled tunnistasid möödarääkimisi ja eksimusi," kirjeldas Kuhi kohtumist.

"Me ei tegelenud süüdlase otsimisega. Minu hinnangul on ainsad süüdlased nemad ise, kes on ellu kutsunud selle edu, et ühel hetkel on noortesüsteemist välja kasvanud meistriliiga võistkond. See on olukord, kus organisatoorselt toimub järsk hüpe ja organisatsioonile tekivad hoopis teistsugused ootused."

Milline õhkkond koosolekul valitses? "Ma ei oska seda teile visualiseerida, aga minu jaoks oli kõige olulisem see, et kellelegi ei jääks midagi hingele ja vajalikud asjad öeldi välja. Mulle tundus, et õhkkond oli konstruktiivne. Igas organisatsioonis on mingil hetkel tõsisemaid ja vähem tõsisemaid arutelusid. Meie leppisime kokku, et täna minevikule ei keskendu, vaid jätame selle selja taha ja tuleme sellest välja tugevamana," selgitas Kuhi.

Eesti korvpalliliidu peasekretär lisas, et alaliidu vaatepunktist oli oluline Keila kogukonda toetada. "Keila korvpallikool on alaliidu hea liige ja nende noortesüsteem on kindlasti üks suurimaid Eestis. Selle jätkusuutlikus on meile väga oluline. Kui miski on väga hästi käima saadud, siis on väga lihtne päevapealt lõpetada, aga selle ülesehitamisse on kõik osapooled väga palju panustanud. Seal käivad trennis kohalikud noored, erinevad täiskasvanute vanusegrupid ja tipneb meistriliiga võistkonnaga, kes pakub kohalikele meelelahutust. Usun, et täna on kõik võitjad: kogukond, omavalitsus ja eestvedajad."