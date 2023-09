Keila KK tegevjuht: jätkame samade plaanidega, mis meil hooaja alguseks olid paigas

Tarmo, palun selgita enda nägemust sellest. Miks te otsustasite Peep Pahvi töölepingu lõpetada ja kuidas te selleni üldse jõudsite?

Meie kui korvpallikooli vaatepunkt on selline, et Peep Pahvi tegevus meie väärtustega kokku ei lähe. See tuli välja umbes nädal aega tagasi. Toetusrahad on peatreeneri MTÜ-sse läinud ja selles me ei olnud kuidagi kokku leppinud. Meil oli Peebuga kirjavahetus, milles selgitasin, et niimoodi ei peaks ega tohiks käituda. Täna otsustasime, et tegemist on usalduse kuritarvitamisega ning seetõttu pidime töölepingu lõpetama.

Mul on tunne, et osapooled on erinevalt aru saanud. Korvpallikool ütleb, et kõik toetusrahad oleksid pidanud läbi nende käima, aga Peep ütleb, et kokkulepe oli olemas. Milles siis kokku lepiti?

Kui me eelarve koostamisega alustasime, siis leppisime kokku, et kõik toetusrahad käivad läbi korvpallikooli. Niimoodi oli kokku lepitud. Aga et toetusrahad teistmoodi liiguvad, see oli meile väga halb üllatus.

Keila KK jäi ilma nimisponsor Coolbetist. Mis saab edasi?

Me jätkame nende plaanidega, mis meil hooaja alguseks olid paigas. Eks kindlasti on edaspidi rahaliselt keerulisem, aga need toetajad, kes meie meistriliiga meeskonnal praegu on, nemad kindlasti jätkavad. Nendega on räägitud, aga kindlasti tuleb uusi toetajaid juurde leida.

Jätkame samade plaanidega ja lähme eluga edasi. Oleme korvpallikooli 13 aastat vedanud ja see läheb edasi. Kindlasti suudame Keila kogukonda ja Eesti korvpalliüldsust rõõmustada.