Ootamatult Pahvi asendajaks saanud Evart: oli pooleldi vahelejäänud öid

Kuigi näiliselt oli võit kindel, siis Viimsi tase ongi sel hooajal eeldatavalt madalamal. Keilal on olnud viimased päevad aga närvilised, sest peatreener Peep Pahvi teenetest loobuti ja ootamatult pidi tema rolli täitma senine abitreener Kristjan Evart.

"Kindlasti oli rabe. Võib-olla viimased trennid on olnud kvaliteedi mõttes kehvemad tänu erinevatele asjaoludele, mida kõik teame," lausus Evart ERR-ile. "See võttis kindlasti sujuvuse mõttes mänguilu vähemaks. Alguses olime võitluseks valmis, mul on väga hea meel selle üle."

Keila korvpallikool loobus Pahvi teenetest, kellele pandi süüks möödalaskmisi meeskonna rahaasjades. Otsus sündis aga vahetult enne hooaja algust. "Mõjutas kindlasti võistkonda," tunnistas Evart.

"Võib-olla välismaalased on seda mujal näinud ka, aga osad eestlased on siin põhimõtteliselt titest saati olnud peatreeneriga koos. Väga emotsionaalne ja kindlasti oli pooleldi vahelejäänud öid ka. Minul muutis muidugi hetkega kõike."

"Ma ei tea, kuidas see täpselt edasi läheb, aga hetkeseis on selline, et need kolm päeva olid teistsugused, kui plaani järgi," jätkas Evart. "Trenn oli põhimõtteliselt prioriteetidest viimane. Seal oli palju tegemist, aga mul on hea meel, et saime hakkama ja täna võitsime."

Evartil tuli üleöö kohaneda hoopis teistsuguste ülesannetega. "Raske häälestus oligi see, et see roll, mida mängus teen, on nüüd erinev," lausus ta. "Tavaliselt olen teinud peatreenerile märkmeid. Nüüd pidin kedagi juhendama, kes mulle märkmeid teevad. Üldiselt jätsin mänguplaanid samaks nagu enne. Midagi uut välja ei mõelnud."

"See on kindlasti raske, sellepärast et... ma olen oma ideaalis näinud, et tahan peatreener olla. Sellisel viisil... praegusel hetkel on tühi tunne! Pean ausalt ütlema, ei hakka midagi valetama. Tunne oli tühi ja natuke vale. Saime õnneks tehtud, aga hetkel kõik nii ludinal välja tulnud."