Keila korvpallimeeskond ütles üles töölepingu peatreener Peep Pahviga

Keila Korvpallikool teatas reedel, et on otsustanud erakorraliselt üles öelda töölepingu esindusmeeskonna peatreeneri Peep Pahviga. Pahv ütles ERR-ile, et otsus tuli talle üllatusena, aga pinged on õhus olnud kevadest.

Otsuse aluseks on usalduse kaotus seoses esindusmeeskonna sponsorrahade suunamisega Pahvile kuuluvasse mittetulundusühingusse.

Keila Korvpallikooli tegevjuhi Tarmo Heina sõnul peab esindusmeeskonna majandamine toimuma Keila Korvpallikooli koosseisus, et tagada professionaalne, läbipaistev ja jätkusuutlik tegevus. Meeskonna sõnul esitas peatreener korvpallimeeskonna toetajatele arveid tema enda kontrolli all oleva MTÜ Keila Basket nimel ning kogus toetussummasid korvpallikooli asemel sinna.

Heina sõnul sõlmis kool eelmise aasta juunis asutatud MTÜ Keila Basketiga toona aastase koostöölepingu, mille käigus oli Pahvil õigus sponsorrahasid kaasata Keila Basketi kaudu, kuid see süsteem ei õigustanud ennast.

"Käesoleva aasta juulis me selle koostöö lõpetasime ning kogu meeskonna rahastamine pidi liikuma korvpallikooli alla. Paraku selgus, et peatreener Pahv sponsorlusalase koostöö lõppemist millekski ei pidanud ning ta jätkas isikliku MTÜ kaudu sponsoritele arvete esitamist," selgitas Hein.

"Sellist peatreeneri isetegevust ei saa lubada. Kogu esindusmeeskonna finantstegevus saab toimuda ainult meeskonna tegevuse eest vastutava organisatsiooni eelarve kaudu. Avalikuks tulnud tegevus, kus sponsorrahasid suunati enda juriidilisse kehasse, on lojaalsuskohustuse rikkumine ja loonud nii esindusmeeskonnale kahju tekkimise olukorra kui ka kahjustanud Keila Korvpallikooli mainet toetajate silmis," sõnas Hein pressiteates.

Keila Korvpallikool otsustas kevadel, et esindusmeeskonna tegevust jätkatakse korvpallikooli koosseisus, et siduda lahti peatreeneri ja meeskonna juhi ametikohad ning vältida nii võimalikke huvide konflikte.

Keila esindusmeeskonna peatreeneri kohale asub alates 22. septembrist senine meeskonna abitreener Kristjan Evart. Keila alustab pühapäeval Eesti-Läti korvpalliliiga hooaega, kui läheb võõrsil vastamisi Viimsiga.

Pahv: otsus tuli üllatusena, aga pinged on õhus olnud kevadest

Pahv ütles reedel ERR-ile, et tema lepingu lõpetamisele eelnesid pikad vaidlused. "Eelmine hooaeg hakkasime meistriliiga projekti tegema, siis lõime meistriliiga korvpallikoolist lahku, et rahaliselt oleks asjad eraldi ja et üks ei sööks teist ära. Kevadel tekkis olukord, kus korvpallikooli tegevjuht tahtis seda meistriliiga asja omale tagasi võtta, juriidiliselt oli tal selleks õigus," sõnas Pahv.

"Siis olid pikad vaidlused, linn oli kaasatud sellesse. Lõpuks leppisime kokku, et iga osapool toob siis mingi raha uueks hooajaks eelarvesse: mina toon oma osa, korvpallikool paneb oma osa, linn paneb oma osa," lisas ta.

Pahv ütles, et kogus raha eelmisel hooajal loodud MTÜ Keila Basket kontole, kuhu olid mitmed sponsorid juba kandeid teinud. Tema sõnul ütles Keila Korvpallikool siis, et arved ja suhtlus peaksid käima ikkagi läbi Keila KK.

"Tegelikult selle asja taga on see, et saada minu kaudu tulnud toetajad, nende kontaktid ja nendega suhtlus. Siis vaidlesime selle üle pikalt ja see päädis sellega, et tuli selline teade," ütles Pahv, lisades, et Keila Korvpallikooli otsus tuli talle suure üllatusena.

"Mina kannan oma toetused, mis minu toetajad on kandnud, tagasi ja siis ongi kõik. Need on arve peal olemas, mul mingit probleemi sellega ei ole," lõpetas Keila korvpallimeeskonna endine peatreener.