Kiili: välismängijate arv on balansis, Eesti meesteta liigat ei teeks

Eesti korvpalliliidu turundus- ja kommunikatsioonijuhi Gerd Kiili sõnul on klubidega sellel hooajal eesmärgiks võetud vaatajanumbreid suurendada vähemalt kümme protsenti, välismängijate küsimus on laual iga-aastaselt.

Korvpallihooaeg algas suure tüliga, kui Keila ütles reedel üles koostöölepingu senise peatreeneri Peep Pahviga. "Eks me õpime siit kõike, seda, et iga reklaam ei ole hea reklaam. Mida saab korvpalliliit sellises olukorras teha? Hakata lepitajaks. Me juba oleme taustal selles rollis ja loodan siiralt, et see olukord saab võimalikult positiivse lahendi," sõnas Kiili laupäeval ETV spordiuudiste stuudios.

Koduste korvpallimängude keskmiseks publikunumbriks on umbkaudu 600. "Kui võtame objektiivselt, on see kõige parem, mis klubispordis võtta on," tõdes Kiili. "Kas ma olen sellega rahul ja kas ta ei võiks meil olla 1600, on omaette küsimus. Oleme alaliidus võtnud kõikide klubidega sellel hooajal eesmärgiks vaatajanumbreid suurendada minimaalselt kümme protsenti."

Eesti korvpalliskeenet on aastate jooksul iseloomustanud nii Tartu ja Tallinna omavahelised lahingud, BC Kalev/Cramo domineerimine kui ühtlane liiga, mis tipnes Pärnu Sadama tiitliga. Milline on neist kõige õigem viis? "Kõige õigem viis on selline, mis omab stabiilsust ning kus sa ei topi kogu aeg vägisi oma nina igasse detaili, vaid lased liigal kasvada. Praegune formaat on ennast õigustanud," sõnas Kiili.

Kiili sõnul on korvpalliliidus igal aastal laual ka välismängijate arvu piiramise või tõstmise küsimus. "Otsuste taga on turg: kui tunnetaksime, et meie pojad jäävad pingile või ei saa üldse võistkondadesse, peaks seda arvu jõulisemalt vähendama. Praegu see nii ei ole ning et säilitada võimalikult hea atraktiivsus, arvan, et see on praegu balansis. Eesti mehi tahetakse kindlasti väljakul näha, ilma Eesti meesteta me seda liigat ei tee," kinnitas ta.