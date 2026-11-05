Keila KK teenis Eesti-Läti liigas neljanda võidu

Keila mänguvankrit vedasid Phillip Aaron Carr-Williams, kes viskas 19 punkti, võttis 11 lauapalli ja andis viis korvisöötu, ning Vitalii Shymanskyi, kelle arvele kogunes 18 punkti ja üheksa lauapalli. Tom Mark lisas omalt poolt 14 silma. Riia meeskonnas oli resultatiivseim Raivo Kudrjavcevs 15 punktiga.

Keila KK sai viie kaotuse kõrvale neljanda võidu, Riia Juunioritel on kirjas kolm võitu ja neli kaotust. Liigatabelis asub Keila üheksandal ja Riia 11. kohal. Tabeli tipus troonib ainsana täiseduga kõik seitse kohtumist võitnud Riia Zelli. Parima Eesti klubina on Tartu Ülikool Maks & Moorits viies (5-2).