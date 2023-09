Mistra loodab kogenud koondislaste abil tippu jõuda

Mistra saatis noore HC Tallinna vastu platsile uue, koondislastega tugevdust meeskonna ja võttis ka kindla võidu. Tapa meeskonnast tänavuseks hooajaks Mistrasse liikunud Kaspar Lees näeb arenguruumi, aga on uue tiimiga rahul.

"Mul tekkis variant kodule lähemal Eesti mõistes heas klubis edasi tegutseda. Mängivad nad eurosarja, Balti liigat ja ma arvan, et selleks hooajaks on kokku saanud väga hea punt," lausus ääremängija Kaspar Lees ERR-ie. "Eurosarjas küll kaotasime, aga me ei olnudki selleks võib-olla sada protsenti valmis. Nagu ütlesingi - uus võistkond ja me veel töötame."

Koondise kapteni Martin Johannsoni otsus Eestisse kolida ei olnud keeruline. Ühelt poolt andis tunda sportlase enese vanus, teisalt oli poeg saanud lasteaiaealiseks. Mistrasse tulek polnud samuti raske otsus. "Ma olen natuke mugavaks ka läinud ja vaatasin kodu lähedale," põhjendas ta. "Kukkus väga hästi välja. Ringiga tagasi seal, kus alustasin - Jüri juures, rohelises särgis 18. Seal ka lõpetan."

Nii peatreener Jüri Lepp kui ka Johannson usuvad, et pakutakse tiitlikaitsjale Põlva Servitile konkurentsi küll. "Käsipallis on vaja kokkumänginud tiimi ja see on muidugi esialgu küllaltki rabe," tunnistas Lepp. "Kui Mistra projektiga alustasime, siis meie eesmärk oli, et peaksime 2025 olema Eesti meistrid. Sinna on aega, aga kui tuleb varem, siis ei ole meil midagi selle vastu."

"Salata ei saa, need mõtted on küll," sekundeeris Johannson. "Ei ole raske motiveerida. Ma olen imelikku tüüpi, et kui juba väljakule astun, siis tahan alati võita. Mõnikord see ei juhtu, aga need võidumõtted on alati peas."