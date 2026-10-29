Tallinna Mistra meistriliigas Viimsile võimalust ei andnud

Eesti meeste käsipalli meistriliiga nädala teises kohtumises läksid Viimsi Kooli Spordikeskuses vastamisi HC Viimsi/Alexela ja Tallinna Mistra. Kui möödunud nädalal tuli Tallinna Mistral leppida karikavõistlustelt väljalangemisega, siis meistriliigas alistati võõrsil Viimsi 33:23 (21:9).

Kohtumise esimesed minutid möödusid tasavägiselt ning pärast Karl Sebastian Aameri väravat kolmandal minutil juhtis Viimsi korraks 3:2. See jäi aga kodumeeskonna viimaseks eduseisuks. Mistra pani kiirelt sisse järgmise käigu, tehes Serhii Orlovskyi ja Danel Žigadlo vedamisel võimsa spurdi.

Viimsi peatreener oli sunnitud võtma aja maha juba seitsmendal minutil seisul 4:7 ja uuesti üheksandal minutil seisul 4:10, kuid rünnakukriisi see ei lahendanud. Mistra kaitse ja väravavahtide hea töö hoidsid Viimsi kuival pea seitse minutit, kasvatades edu vahepeal seisuni 16:5. Poolaeg lõppes külaliste mäekõrguse eduga 21:9.

Teisel poolajal suutis Viimsi mängu tasakaalustada ja rünnakul paremini lahendusi leida. Jasper Arnoveri ja Ian Molotovi tabamused aitasid vahet stabiilsena hoida ning teine poolaeg võideti numbritega 15:12. Mistra esimese poolaja kättevõideldud edu oli aga piisavalt turvaline, et mäng tüürida rahuliku 33:23 võiduni.

Mõlema meeskonna rünnakuid tassisid tagaliini ja joonemängijad, kuid Mistra rünnak oli märgatavalt mitmekülgsem ja ühtlasem. Eelmisel hooajal SK Tapa koosseisus mänginud ja sel hooajal Tallinna Mistrasse liikunud Kristjan Heinla sõnul näitas meeskond head võitlusvaimu, tahet ja ühtsust.

"Suutsime mängu enda kontrolli all hoida. Selline võit annab meile enesekindlust ja kinnitab, et liigume õiges suunas. Samas teame, et alati on kohti, kus saame veel areneda ja oma mängu parandada. Hooaeg on pikk ning meie jaoks on kõige olulisem säilitada töökus ja keskendumine," sõnas Heinla.

HC Viimsi/Alexela meeskonna resultatiivseimaks tõusis Jasper Arnover, kes viskas 7 väravat (sealhulgas kaks 7-meetri karistusviset). Teda toetasid Karl Sebastian Aamer 5 ning Marti Neudorf ja Ian Molotov 4 väravaga. Tallinna Mistra poolel särasid võrdselt Serhii Orlovskyi ja Romet Nõgene, kes mõlemad said kirja 6 väravat. Arno Vare ja Vahur Oolup panustasid kumbki 4 tabamusega.

Mängu üheks suurimaks otsustajaks sai väravavahtide duell, kus Mistra puurilukud kogusid mängu peale kokku 18 tõrjet (efektiivsusega 46%) Viimsi 12 tõrje (28%) vastu.

Järgmine kohtumine:

29.10. kell 19.00 Mesikäpa hall Põlva Serviti vs Viljandi HC/LEONHARD WEISS